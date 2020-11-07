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Spor Maçın ardından
Spor

Maçın ardından

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal: - "Tüm planlarımız tuttu. Oyuncularıma teşekkür ediyorum"

Yeniakit Publisher
2020-11-07 21:56:09 -
Maçın ardından

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 8. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'yi 2-0 yenen İttifak Holding Konyaspor'un teknik direktörü İsmail Kartal, haklı bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kartal, böylesine zor bir deplasmana 7 eksik oyuncuyla geldiklerini ifade etti.

Tüm oyuncularına sonsuz güveninin olduğunu dile getiren Kartal, "Her maç kazanmak için, iyi futbol oynamak için sahaya çıkıyorum. Hafta başından beri oyuncularımı iyi motive ettim. Çok çalıştık, Fenerbahçe'yi iyi analiz ettik. Özellikle üçüncü bölgede Fenerbahçe'nin fazla baskı yapmadığını biliyorduk. Fenerbahçe'yi üzerimize çekerek, sürekli oyunu geride kurup risk alarak, arkadaki boşlukları değerlendirip sonuca gitmek istiyorduk ve bu planımız tuttu." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin akan oyundan çok duran toplarda etkili olduğunu vurgulayan Kartal, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hafta içinde çok ciddi çalışmalarımız oldu. Alan savunmasına geçtik ve bazı oyuncularımıza özel görevler verdik. Oyuncularım da bu görevleri santim santim yerine getirdi. Fiziki olarak takımım iyi durumda. Tüm planlarımız tuttu. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Bu galibiyeti Konyaspor camiasına armağan ediyorum. Haklı bir galibiyet elde ettik. Fenerbahçe'ye bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum."


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