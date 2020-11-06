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Spor Maçın ardından
Spor

Maçın ardından

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi - "2-1 kazanırız demiştim. 3-1 kazandık. Son derece mutluyuz. Beşiktaş'a bundan sonraki maçlarında başarılar dileriz" - "Kevin Mirallas bugün ilk golünü attı. İnşallah çok daha gol atacak. Çünkü gerçekten dünya çapında bir oyuncu" - "(Maçtaki teknik heyetler arasında yaşanan gerginlik) Bundan sonraki maçlarda da teknik heyetimizin daha dikkatli olması için gereken uyarıları yapacağız"

Yeniakit Publisher
2020-11-06 23:07:28 -
Maçın ardından

GAZİANTEP (AA) - Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübünün başkanı Mehmet Büyükekşi, Beşiktaş karşısında 3-1 kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Büyükekşi, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, ligde geride kalan haftalarda çok fazla şansızlık yaşadıklarını ifade etti.

Geçen haftaya kadar ligin en çok berabere kalan takımı olduklarını anlatan Büyükekşi, şöyle devam etti:

"Önceki hafta sahamızda Konyaspor'u 1-0 yenmiştik. Bir seri yakalamamız gerekiyordu. Yine Gençlerbirliği maçında özellikle ilk devre galibiyeti kaçıran taraftık. 3-4 fark olması gereken maçı berabere bitirdik. Beşiktaş'a saygı duyuyoruz. Lig büyüklerimizden birisi. Maçtan önce kazanmamız gerektiğini, özellikle altını çizmiştim. Hatta bir radyo programında da 2-1 kazanırız demiştim. 3-1 kazandık. Son derece mutluyuz. Beşiktaş'a bundan sonraki maçlarında başarılar dileriz. Biz, üç büyük yeni transfer yapmıştık. Onlar da daha takıma alışamadılar ama Kevin Mirallas bugün ilk golünü attı. İnşallah çok daha gol atacak. Çünkü gerçekten dünya çapında bir oyuncu."

Milli takım arasına girildiğini anımsatan Büyükekşi, "Milli aradan sonra daha iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. Hocalarımız ve ekibimiz ile ligde iyi bir takım olacağız. Bundan sonra maçları kazanmak istiyoruz." diye konuştu.

Başkan Büyükekşi, maç sırasında teknik heyetler arasında yaşanan tartışmayla ilgili bir soruyu da şöyle yanıtladı:

"Maç esnasında böyle heyecanlı hareketler olabiliyor. Maçın heyecanını yaşayan her iki taraf bazı istenmeyen durumlara sebep olabiliyor. İnşallah bundan sonraki maçlarda da teknik heyetimizin daha dikkatli olması için gereken uyarıları yapacağız."

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