ANKARA (AA) - TFF 1. Lig'in 8. haftasında sahasında İstanbulspor'la 1-1 berabere kalan Ankara Keçiörengücü'nün teknik direktörü İlker Püren, oynanan futboldan memnun olduğunu söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İlker Püren, güçlü bir rakiple oynadıklarını belirterek, "Futbol aslında 90 dakikalık bir hikaye. Giriş, gelişme ve sonucu olan, sahanın içindeki değişkenlere göre sizin uygulamalara gittiğiniz keyifli bir spor dalı. İlk yarıda, hafta boyu çalıştığımız taktiksel planı fazlasıyla sahaya yansıttığımız, topa daha çok sahip olduğumuz ve neticesinde de golü bularak devre arasına 1-0 önde girdiğimiz bir müsabaka oynadık." diye konuştu.

Oyuncularımızın defansif anlamda ikinci yarı ortaya koyduğu futboldan da memnun olduğunu anlatan Püren, "İstanbulspor'un sezona başladığı bütün müsabakalarını izlediğimde, ilk yarıda en çok pozisyona giren takımın biz olduğunu çok net görüyorum. İkinci yarıda birinci ve ikinci bölgeyi savunduğumuz noktalarda da rakibin uyumsal formuyla beraber, bireysel yetenekli bir iki tane gerçekten bu ligin üstünde oyuncularının ortaya koymuş olduğu performansla kalemize yaklaşabildiler. Onun dışında sistemsel olarak biz onlara izin vermedik. Neticede puanları paylaştık. Bugün oynanan futboldan çok memnunum." ifadelerini kullandı.

"Buradan bir puan alabilmek önemli." diyen Püren, şunları kaydetti:

"Her zaman söylediğim bir şey var. Biz bugün ortaya nasıl bir oyun formatı koyduk ve önümüzdeki haftaları oynayacağımız oyunla ilgili nasıl bir ışık tuttuk bizim için önemli olan bu. Ben sahada mücadele eden, oyuna sonradan giren ve kadroya giremeyip dışarıda bizi destekleyen bütün oyuncu kardeşlerimi kutluyorum, tebrik ediyorum. Alınlarından akıttıkları ter sonuna kadar helal. Çok fazla mücadele ettiler, istediler neticesinde bir puana razı olmak durumundayız ama çok önemli bir kayıp diye düşünmüyorum. Önümüzdeki Eskişehirspor ve Akhisarspor müsabakalarından maksimum puanlar alıp ligdeki konumuzu da yukarıya taşıyacağımızı düşünüyorum."





- Orhan Çıkırıkçı: "Üç puanla dönebilirdik"





İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı ise iyi bir maç oynadıklarını söyledi.

İlk yarıda rakiplerinin daha etkili olduğunu vurgulayan Çıkırıkçı, "Biz de özellikle ikinci yarı iyi oynadık. Oyunu dengeledik. Son dakikalarda onlardan daha fazla pozisyon bulduk. Kaçırdığımız pozisyonları değerlendirebilseydik buradan 3 puanla dönebilirdik. Önemli olan 1-0'dan geri dönebilmek, iyi oyun oynayabilmek. Önümüzdeki haftalarda inşallah bu kaybettiğimiz puanları da telafi edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.