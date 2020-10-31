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Spor Maçın ardından
Spor

Maçın ardından

Giresunspor Teknik Sorumlusu Ümit Şengül: "Bu mağlubiyet bizim için önemli kayıp" - Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar: "Üç puan aldık ve mutlu bir şekilde dönüyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-10-31 16:24:30 -
Maçın ardından

GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Ümraniyespor'a 1-0 mağlup olan Giresunspor'un teknik sorumlusu Ümit Şengül, önemli bir kayıp yaşadıklarını söyledi.

Şengül, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Ümraniyespor karşısında istemedikleri bir mağlubiyet yaşadıklarını belirtti.

Ümraniyespor karşısında 3 puana odaklandıklarını aktaran Şengül, "Maça durgun başladık. Oynadığımız her maçta gol yedik. Bugün de yedik. Bunu düzeltmemiz lazım." diye konuştu.

Şengül, bundan sonraki maçları kazanmaya çalışacaklarını vurgulayarak, "Bu mağlubiyet bizim için önemli kayıp. Geçen hafta maç oynamamanın verdiği rehavet bizim ritmimizi düşürdü. Onun sıkıntısını yaşadık. Ama bunları düzelteceğiz. İyi takımız, bu inşallah son mağlubiyetimiz olur." ifadelerini kullandı.


- Ümraniyespor cephesi


Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Bu hafta göreve başladığını anımsatan Uçar, "Zor maç olacağını düşünüyorduk. Giresunspor'un son haftalarda çıkışı vardı. Biz de iyi hazırlandık, planlarımızı yaptık. Oyuncularımız görevlerini yaptı." şeklinde görüş belirtti.

Uçar, ilk yarıda daha iyi olduklarına işaret ederek, "İkinci yarıda geriye çekildik ve zaman zaman sıkıntılar yaşadık. Üç puan aldık ve mutlu bir şekilde dönüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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