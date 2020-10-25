ANTALYA (AA) - Süper Lig'in 6. haftasında ağırladığı Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup eden Aytemiz Alanyaspor'un teknik sorumlusu Semih Tokatlı, geçen haftaki Galatasaray galibiyetini pekiştirdikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Tokatlı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligin iyi oynayan bir ekibiyle karşılaşacaklarını bildiklerini belirtti. Böyle bir takıma karşı kazandıkları için mutlu olduklarını kaydeden Tokatlı, "Geçen haftaki Galatasaray galibiyetini pekiştirmek ve bu haftayı da lider bitirmek istiyorduk. Amacımıza ulaştığımız için mutluyuz." dedi.

Tokatlı, oyunun başlangıcında hafta içi çalışmaların olumlu tepkisiyle erken gol bulduklarını anlatarak, "Oyunun gidişatı hep lehimize oldu. Zaman zaman rakibe topu kaptırsak da pozisyon vermeden maçı bitirdik. Özellikle ikinci yarının ortasından sonra teknik, taktik ve fiziksel olarak bariz üstünlüğümüz ortaya çıktı. Kaleye atılan şut sayımız, yaptığımız pas sayısı, ceza sahasına orta ve ceza sahasında topla buluşma hep bizim lehimize. Onun için mutluyuz." diye konuştu.

Semih Tokatlı, bundan sonrada daha arzulu, daha istekli, daha coşkulu şekilde yollarına devam edeceklerini vurguladı.





- Atılay Canel: "Devreyi berabere bitirseydik oyun anlayışı farklı olacaktı"





Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel ise puan veya puanlar için geldiklerini ancak kendi hatalarından dolayı kalelerinde golü gördüklerini belirterek, "Maçın devamında golü bulduk ama geçen hafta devreye girmeyen VAR bu haftaya devreye girdi. Gol sayılmadı. Devreyi berabere bitirseydik oyun anlayışı farklı olacaktı." değerlendirmesinde bulundu.

Oyuncularını sahada verdikleri mücadeleden dolayı kutlayan Canel, Alanyaspor'a da bundan sonraki maçlarda başarılar diledi.