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Spor Maçın ardından
Spor

Maçın ardından

Adanaspor Teknik Sorumlusu Semih Özü: - "Rakibimizi tebrik ediyorum, iyi oynadılar, mücadele ettiler, daha isteklilerdi" - Tuzlaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın: - "Bugün zor bir deplasmanı iyi bir oyun ve mücadele ile kazanarak bitirdik. 7. haftada şükürler olsun liderliğimiz devam ediyor"

Yeniakit Publisher
2020-10-25 18:46:28 -
Maçın ardından

ADANA (AA) - TFF 1. Lig'de Tuzlaspor'a 3-1 yenilen Adanaspor'un teknik sorumlusu Semih Özü, "Rakibimizi tebrik ediyorum, iyi oynadılar, mücadele ettiler, daha isteklilerdi." dedi.

Özü, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maça kötü başladıklarını, buldukları golün ardından üstünlüğü ele aldıklarını söyledi.

Devreye önde gitseler maçın gidişatının farklı olacağına inandığını kaydeden Özü, şöyle konuştu:

"Devreye girmeye son 2-3 dakika kala gol yememiz bizi moral motivasyon olarak düşürdü. Devre arasında Karacic'in sakatlık yaşayıp çıkması moralleri bozdu. İkinci yarıda rakip daha istekli arzulu bir oyun çizdi. Skor 2-1 oldu. Ozegovic'le 2-2'yi yakalayabilirdik kötü oynadığımız halde. Üçüncü gol bizi tamamen oyunun dışına attı. Rakibimizi tebrik ediyorum, iyi oynadılar, mücadele ettiler, daha isteklilerdi."


- Taner Taşkın : "Lige damgamızı vurmaya devam edeceğiz"


Tuzlaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın da sözlerine oyuncularını kutlayarak başladı.

Liderliklerinin devam ettiğini anımsatan Taşkın, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün zor bir deplasmanı iyi bir oyun ve mücadele ile kazanarak bitirdik. 7. haftada şükürler olsun liderliğimiz devam ediyor. Tabii ki zor bir süreç var, önemli rakipler şu anda altımızda. Onlarla da yakında karşılaşacağız. Biz her hafta iyi futbol oynayarak, mücadele ederek, lige damgamızı vurmaya devam edeceğiz. Bu takımı kurmamızda emeği geçen başkanımıza teşekkür ediyorum. Çok iyi çalışan bir ekibimiz var. İyi çalışmanın da karşılığını sahada alınca çok haz duyuyoruz."



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