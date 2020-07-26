İSTANBUL (AA) - Fenerbahçeli futbolcu Emre Belözoğlu, futbol kariyeriyle ilgili bir iki gün içinde açıklama yapacağını söyledi.

Süper Lig'in son haftasında Çaykur Rizespor'u 3-1 yendikleri maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamada bulunan tecrübeli futbolcu, "Duygusal konuşmaları yapmamayı tercih edeceğimi söylemiştim. Bir iki güne kadar bu konuyla ilgili gerekli açıklamayı yapacağım. Maç bitince içeri gittim ve annemi aradım. İlk önce onunla helalleşmem gerekiyordu. Çocukluğumda ne hayal ettiysem, Allah'a hamdolsun bana kat kat fazlasını nasip etti. Düşüncelerimi ve duygularımı bir iki gün hazırlanıp, öyle anlatmak istiyorum. Doğrularımla ve yanlışlarımla 24 seneye yakın profesyonel olarak futbol oynadım. Bugün son maçım olabilir ama ne olursa olsun futbolu çok sevdim." diye konuştu.

Fenerbahçe'de çok güzel günler geçirdiğini aktaran Emre Belözoğlu, "Çocukken Fenerbahçeliydim, Galatasaray'da çok büyük başarılara imza attık. Orada ve ardından Avrupa'da güzel günlerim geçti. Geldim, Medipol Başakşehir evim gibi karşıladı. Hayatımın en mutlu dönemleri Fenerbahçe'de geçti. Futboldan kopmayacağım, belki profesyonel futbolculuktan kopacağım. Herkes hakkını helal etsin. Ben elimden geldiğince futbola hizmet ettim. Bunun karşılığını hem sevgi hem de nefret olarak fazlasıyla aldım." ifadelerini kullandı.

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile bir araya geleceğini aktararak, "En büyük hayalim, Fenerbahçe altyapısından birçok oyuncunun bu sahada taraftarlarla buluşması. Ömer Faruk Beyaz'ın çok başarılı olmasını istiyorum. Diğer genç arkadaşlarımızdan da çok şey bekliyoruz. Ben gençlerimize çok güveniyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Futbolculuk yaşantısında hatalar da yaptığını aktaran tecrübeli futbolcu, "Keşke dediğim çok şey yaşadım. İnsanım ve çok hata yaptım. Kalbimi benden daha iyi bilen Allah'tır. Hiç kimseye isteyerek kötülük yapmadım, yapmayacağım da." şeklinde görüş belirtti.

Karşılaşma öncesindeki toplantıda takım arkadaşlarıyla konuştuğunu aktaran Emre Belözoğlu, şunları kaydetti:

"Takım arkadaşlarıma kaybetmekten nefret ettiğimi söyledim. 'Belki kariyerimin son maçı olacak.' dedim ve kaybetmeden bitirelim istedim. O yüzden iyi bir son maç oldu. Fenerbahçe iyi bir sezon geçirmedi, hiçbirimiz iyi sezon geçirmedik. Ben bu sezon için Fenerbahçeli taraftarlardan özür diliyorum. Fenerbahçe birleşmeyi sağladığında yine başarılı günleri yakalayacaktır."







