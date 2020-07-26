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Spor

Maçın ardından

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Tahir Karapınar: "Alacağımız sonuç bizim dışımızdaki takımları da ilgilendiriyordu. Fenerbahçe camiasına söz gelmemesi için mutlaka kazanmak istiyorduk"

Yeniakit Publisher
2020-07-26 00:09:53 -
Maçın ardından

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 34. ve son haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'nin teknik sorumlusu Tahir Karapınar, prestij açısından çok önemli bir karşılaşma oynadıklarını söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Karapınar, Fenerbahçe camiasına söz gelmemesi için mutlaka kazanmak istedikleri bir müsabaka oynadıklarını vurguladı.

İyi mücadele ettiklerini ve inanarak maçı kazandıklarını dile getiren Karapınar, "Bu maç bizim prestijimiz açısından çok önemliydi. Alacağımız sonuç bizim dışımızda takımları da ilgilendiriyordu. Fenerbahçe camiasına söz gelmemesi için mutlaka kazanmak istiyorduk. 6 genç oyuncu oynattık, bu konuda da mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Salgın sürecinden sonra takıma geldiğini ve kalan bölümde iletişim halinde takımı yönettiklerini aktaran Karapınar, "Başkanımıza, yönetimimize ve Emre'ye teşekkür ediyorum. Bana çok büyük bir onur verdiler. Emre'nin son maçında teknik direktör olmak da büyük onur. Son karar her zaman benimdi, takımı iletişim halinde yönettik. Eksik oyuncularımız olmasa belki çok daha iyi yerde bitirebilirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Karapınar, Emre'nin futbolu bırakıp bırakmadığına yönelik soruyu ise "Biz onu sezonun son maçı diye uğurlamak istedik, artık kararını kendisi verecek. Son kararını ailesiyle konuşarak verecek. Keşke devam etse diyorum." şeklinde yanıtladı.



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