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Spor

Maçın ardından

Çaykur Rizespor Teknik Sorumlusu Mehmet Ali Karaca: - "Ligde kaldık ama buruk bir mutluluk oldu"

Yeniakit Publisher
2020-07-25 23:58:09 -
Maçın ardından

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 34. ve son haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-1 yenilen Çaykur Rizespor'un teknik sorumlusu Mehmet Ali Karaca, ligde kaldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Karaca, şunları kaydetti:

"Ligde kaldığımızdan dolayı çok mutluyuz. Buradan 1 puan alarak ligi tamamlamış olsaydık daha güzel olacaktı ama hayırlısı böyleymiş. İlk devre bizim daha fazla gol pozisyonumuz vardı. Golü de bulduk ama yediğimiz 2. golden sonra atakları değerlendiremedik. Ligde kaldık ama buruk bir mutluluk oldu."

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