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Spor

Maçın ardından

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal: - "Ligde kaldık, inşallah bu sene yapmış olduğumuz hataları seneye tekrar etmeden, güzel bir takım kurmak kaydıyla Rizespor'u yukarılarda göreceğiz"

Yeniakit Publisher
2020-07-25 23:45:37 -
Maçın ardından

İSTANBUL (AA) - Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, Süper Lig'de kaldıklarını ve bu sezon yaptıkları hataları tekrarlamayacaklarını söyledi.

Ülker Stadı'nda oynana ve 3-1 kaybettikleri Fenerbahçe maçının ardından konuşan Kartal, ihtiyaçları olan 1 puanı alamadıkları için üzüldüklerini belirtti.

Çok pozisyon buldukları halde gol atamamalarını anlayamadığını vurgulayan Kartal, şunları kaydetti:

"Tebrik edilecek bir halimiz yok. Buradan 1 puan almamız lazımdı. Yani bu çocukları ben anlamıyorum. Bazen çok güzel oynuyorlar. Bu maçta bizim çocuklar yoktu sanki. Böyle bir durum beklemiyorduk. Tabii birkaç eksiğimizin oluşu da bizi etkiledi ama yine de bizim buradan 1 puan almamız gerekiyordu. Çok gol kaçırdık, bu kadar gol kaçırdıktan sonra işte sonucu kötü oluyor. Diğer sonuçlar da bizi etkiledi. Ligde kaldık, inşallah bu sene yapmış olduğumuz hataları seneye tekrar etmeden, güzel bir takım kurmak kaydıyla Rizespor'u yukarılarda göreceğiz."

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