BOLU (AA) - TFF 1. Lig'in 33. haftasında kendi sahasında oynadığı Akhisarspor'a 1-0 yenilen Boluspor'un teknik direktörü Fırat Gül, "Son hafta inşallah Eskişehirspor’dan istediğimiz sonucu alarak ligde kalma hedefine ulaşacağız." dedi.

Gül, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmanın başında duran toptan erken bir gol yediklerini ancak genelde iyi oynayan taraf olduklarını kaydetti.

Özelikle karşılaşmanın ilk yarısında çok iyi mücadele ettiklerini anlatan Gül, "Pozisyonlarımız var. Ceza sahasına girmekte aslında sıkıntı yaşamadık. Ama pozisyon sonuçlandırmakta problemimiz oldu. Sonuç itibarıyla 1-0 yenildik. Ancak rakibimiz olan Osmanlıspor ile aramızdaki 3 puanlık fark, devam ediyor. Artık son haftaya taşındı iş. Son hafta inşallah Eskişehirspor’dan istediğimiz sonucu alarak ligde kalma hedefine ulaşacağız." diye konuştu.





- Yılmaz Vural: ''Boluspor çok sevdiğimiz camia''





Akhisarspor'un teknik direktörü Yılmaz Vural ise her iki takımın da maç öncesinde çok gergin ve stresli olduğuna dikkat çekerek iki tarafın da kazanmak zorunda olduğunu ifade etti.

"Allah'tan Osmanlıspor kaybetti de Boluspor biraz rahatladı" diyen Vural, "Boluspor çok sevdiğimiz camia. Onun ligde kalmasına da mutlu olduk desem yanlış olmaz." ifadelerini kullandı.

Bursaspor'un puan kaybetmesiyle bir tık da olsa üste çıktıklarına dikkat çeken Vural, "Arka tarafta da Altay’ın kaybetmesi, Karagümrük’ün puan kaybetmesi ile onların da puan anlamında önüne geçmiş olduk. Play-off konusu kapanmış oldu. Şu anda rakiplerimizin de puan cetveline baktığımızda hala direkt çıkma şansımız var." dedi.

Vural, koronavirüs nedeniyle bir seneden uzun süren ligde herkesin çok yorulduğuna da dikkati çekti.