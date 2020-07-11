BALIKESİR (AA) - TFF 1. Lig'in 33. haftasında Eskişehirspor'u sahasında 2-0 yenen Ekol Hastanesi Balıkesirspor'un teknik direktörü Umut Baysal, ilk 15 dakikadan sonra oyunu dengeleyerek golü bulduklarını, ikinci yarıda yaptıkları hamlelerle maçı kazanmasını bildiklerini ifade etti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ekol Hastanesi Balıkesirspor Teknik Direktörü Umut Baysal, karşılaşmanın zor geçeceğini bildiklerini ancak iyi hazırlandıklarını söyledi.

Balıkesirspor'daki oyuncuların çok değerli oyuncular olduğunu vurgulayan Baysal, şöyle konuştu:

"Zaten sezon başından beri büyük özveri ile oynuyorlar. Bizler onlara inandık. Bu süreçte takımın başına geldik. Onlarda bizi mahcup etmediler. Karakterli bir oyuncu grubunun yanına altyapıdan yetişen isimleri de ekledik. İlk 15 dakikadan sonra oyunu dengeledik, golü bulduk. İkinci yarıda yaptığımız hamlelerle maçı kazanmasını bildik."





- Eskişehirspor cephesi





Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Özer ise genç oyuncularını kutlarken, Eskişehir şehrinin takımına sahip çıkmasını istedi.

İki takımın da iyi mücadele ettiğini söyleyen Özer, şunları kaydetti:

"Öncelikle Balıkesirspor'u tebrik ediyorum kazandıkları için. İyi bir mücadele oldu. Genellikle genç oyuncularla oynayan iki ekibin maçı oldu. Çok pozisyonumuz vardı. İki tane bireysel hatalardan gol yedik. Genç oyunculara elimizden geldiği kadar sabretmemiz lazım. Teknik taktik çok konuşmak isterdim ama esas konu Eskişehirspor. Eskişehirspor taraftarı, Eskişehir şehri, lütfen takımınıza sahip çıkın."