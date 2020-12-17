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Spor Maçın ardından
Spor

Maçın ardından

Tarsus İdman Yurdu Teknik Direktörü Ergün Penbe: - "Beşiktaş turu hak etti, kupada başarılar diliyorum"

Yeniakit Publisher
2020-12-17 23:59:28 -
Maçın ardından

İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Beşiktaş'a 3-1 yenilerek elenen Tarsus İdman Yurdu'nun teknik direktörü Ergün Penbe, siyah-beyazlı ekibin turu hak ettiğini söyledi.

Penbe, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, takımının güçlü rakip karşısında iyi mücadele ettiğini belirterek, "Beşiktaş gibi iyi bir takıma karşı keyifli oynamaya çalıştık. Vodafone Park'a ilk defa geliyorum, oyuncularım da ilk defa geldi. Oyuncularımdan tek isteğim oyunun tadını çıkarmalarıydı, onu yaptılar. Oyuncularım ilk 30 dakika heyecanlı olmasına rağmen toparladı. Beşiktaş turu hak etti, kupada başarılar diliyorum." dedi.

Misli.com 2. Lig'deki maçları düşündüklerini kaydeden Penbe, "Ligimize dönmek zorundayız, orası bizim için daha önemli. Bu hayalin peşinden koşmak güzeldi, oyuncularımın heyecanlı olması normaldi." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni teknik direktörlerin yetiştiğini anlatan Penbe, "Bizim jenerasyonumuzdan teknik direktörlerin gelmesi mutluluk verici. Okan Buruk, Sergen Yalçın, Erol Bulut, Çağdaş Atan görev yapıyor. Sıra bize geldi diye düşünüyorum. Türkiye'de bir yerlere gelebilmeniz için arkanızda itici bir gücün olması lazım. Yaptığımız işlerle rüzgarı arkamıza aldığımız zaman biz de iyi bir yerlere geleceğimizi düşünüyoruz." şeklinde konuştu.


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