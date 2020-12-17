  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Maçın ardından
Spor

Maçın ardından

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: - "Türkiye Kupası bizim için önemli, en azından Avrupa'ya gitmek için bir kulvar"

Yeniakit Publisher
2020-12-17 23:53:37 -
Maçın ardından

İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Misli.com 2. Lig temsilcisi Tarsus İdman Yurdu'na 3-1 üstünlük sağlayarak adını son 16 turuna yazdıran Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, güzel bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Yalçın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, turu geçmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Türkiye Kupası bizim için önemli, en azından Avrupa'ya gitmek için bir kulvar. Çıkan kadro da bunun net göstergesiydi." dedi.

Tarsus İdman Yurdu karşısında güzel bir galibiyet aldıklarını vurgulayan Yalçın, "Oyuncularımızın performansından memnunum. Pozitif oynadılar ve enerjileri iyiydi. Rakip de güzel mücadele etti, dostça bir maç oldu." ifadelerini kullandı.

Fikstüre değinen Yalçın, "4 günde bir maçlar oynanacak. Bu mücadele için yeterli oyuncu sayımız var. Lig zorlu ve uzun bir maraton. Mayıs ayının ortasına kadar zaman var. Başlangıçta sorunlar yaşadık ama performanslar yukarı çıkınca toparlandık. Şu an kötü durumda değiliz. Hedefimizi yakalayacak seviyedeyiz. Fizik ve güç olarak iyiyiz." değerlendirmesinde bulundu.





Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Doğu Perinçek'ten HDP çıkışı! Tarafını açıkladı
Siyaset

Doğu Perinçek'ten HDP çıkışı! Tarafını açıkladı

HDP'nin kapatılmasına ilişkin tartışmalara dahil olan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Sayın Bahçeli'nin çağrısını çok olumlu kar..
Putin'den son dakika Erdoğan açıklaması: Verdiği sözleri tutan birisi
Siyaset

Putin'den son dakika Erdoğan açıklaması: Verdiği sözleri tutan birisi

Her yılın sonunda geleneksel olarak düzenlenen "Yıl sonu basın toplantısında" gazetecilerin sorularını yanıtlanan Rusya Devlet Başkanı Vladi..
Bakan Koca açıkladı: Görevinden uzaklaştırıldı
Gündem

Bakan Koca açıkladı: Görevinden uzaklaştırıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hemşirelere "Ben salağım servisimden başka servise gittim" diye yazdıran Antalya Kumluca Devlet Hastanesi Başh..
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay