ANKARA (AA) - TFF 1. Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Bereket Sigorta Ümraniyespor ile 0-0 berabere kalan Ankaraspor'un teknik direktörü Mustafa Özer, maçı kazanmasalar da iyi oynadıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Özer, "Oyuncularımı kutluyorum. 90 dakika çok iyi mücadele ettiler. Kazansak çok iyi olacaktı ancak maç berabere bitti. Oyunun geneline baktığınız zaman sahada iyi savunma yapan bir takım vardı." dedi.

Özer, rakipleri Bereket Sigorta Ümraniyespor'un da iyi bir oyun ortaya koyduğunu aktararak, "Rakibimizi de tebrik ediyorum. Bizim en büyük sıkıntımız üçüncü bölgede gol yollarında. Onu da çözersek inşallah daha iyi olacak. Çok genç bir takımımız var. İlk defa oynattığım oyuncularım vardı bugün. İyi oynadılar. Onların adına da sevindim. Daha çok çalışıp Ankaraspor'u iyi yerlere getirmek istiyoruz. Bugün kazanamasak da iyi oynadık." değerlendirmesinde bulundu.





- Uçar: "Buraya kazanmak için gelmiştik"





Bereket Sigorta Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar ise iki takımında bulundukları konumdan dolayı kontrollü bir maç oynadığını söyledi.

Maçın ilk yarısında özellikle ilk 20 dakikanın kontrollerinde olduğunu anlatan Uçar, "İlk yarıda Sow ve Akabueze ile ürettiğimiz iki önemli pozisyon var. 40. dakikaya kadar da aslında rakibimiz kalemize çok gelemedi. Sadece 40 ila 45. dakika arasındaki bölümde rakibimiz bizden biraz daha üstün oynadı." ifadelerini kullandı.

Uçar, maçın ikinci yarısında da kontrollü oyunun dikkat ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Biz aslında buraya kazanmak için gelmiştik. Buradan alacağımız 3 puan bizi alttaki grubun en üstüne çıkaracaktı. Maalesef kazanamadık. Ama kaybetmedik de. Bizim 88. dakikada Alaaddin ile yakaladığımız bir pozisyon var. Rakibin girdiği çok net pozisyon yok. Oyun zaman zaman bizim, zaman zaman da onların kontrolündeydi. Taraftarımıza inşallah en kısa sürede, bundan sonraki maçlarda gerekli puanları alacak bir Ümraniyespor izletmek istiyoruz. Ankaraspor'a da başarılar diliyorum."