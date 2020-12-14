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Spor Maçın ardından
Spor

Maçın ardından

Demir Grup Sivasspor Yardımcı Antrenörü Kenan Oktay: - "Oyuncu arkadaşlarımız üst düzey mücadele gösterdiler, o yüzden onları kutluyorum" - Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal: - "Oyunun pozitif yönleri bana göre fazlaydı, galip gelebilirdik. Galibiyet şartlarını aslında yakalamıştık"

Yeniakit Publisher
2020-12-14 22:09:54 -
Maçın ardından

SİVAS (AA) - Süper Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Frapor TAV Antalyaspor ile golsüz berabere kalan Demir Grup Sivasspor'un yardımcı antrenörü Kenan Oktay, mücadeleden bir puanla ayrılmalarına rağmen oyuncularını gösterdikleri mücadeleden dolayı kutladı.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Oktay, mücadeleyi ilk yarı ve ikinci yarı olmak üzere iki türlü değerlendirdiğini söyledi.

Takımının ilk yarı istediklerini sahaya yansıttığını dile getiren Oktay, "Pas yapabildik, rakibin arkasına sarkmak istiyorduk ve zaman zaman sarktık. Zaman zaman da pozisyonlar bulduk. İkinci yarı yorgunluk ve pas hataları başladı. Bunun neticesinde çok fazla hücumda etkili olamadık. Son bölümde de savunmada pozisyonlar verdik. Oyuncu arkadaşlarımız üst düzey mücadele gösterdiler, o yüzden onları kutluyorum." ifadelerini kullandı.


- Ersun Yanal'ın açıklamaları


Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal ise planladıkları oyunun bir bölümünü sahaya yansıttıklarını belirtti.

Galip gelebilecekleri bir karşılaşmadan beraberlikle ayrıldıklarını aktaran Yanal, şunları kaydetti:

"Oynayacağımız oyunun pozitif yönlerini dikkate alırsak bugün gerçekleştirmek istediğimiz oyunun bir bölümünü yaptık diye düşünüyorum. Ama bunu daha yüksek bir enerjiyle yapmak ve bunu rakibe kabul ettireceğimiz bu enerjiyle geri dönüşümü sağlamak konusunda eksik kaldık. Bunu yapabilecek bir takım var. Diğer oyuncuların da katılımıyla, rekabetin artacağı, bu rekabetin de bu enerjiyi artıracağını düşünüyorum. Oyunun pozitif yönleri bana göre fazlaydı, galip gelebilirdik. Galibiyet şartlarını aslında yakalamıştık. Doğru yoldayız. Çalışarak, Antalyaspor'u çok daha iyi futbol oynayan ve bunun karşılığını alan bir duruma getirmek için az bir süremiz kaldığını düşünüyorum."

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