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Spor Maçın ardından
Spor

Maçın ardından

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz: - "Bizim için önemli bir karşılaşmaydı gerçekten üzgünüz. Takımımız bunu toparlayacak güçte, kimse merak etmesin"

Yeniakit Publisher
2020-12-14 21:42:19 -
Maçın ardından

SİVAS (AA) - Süper Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Frapor TAV Antalyaspor ile golsüz berabere kalan Demir Grup Sivasspor'un başkanı Mecnun Otyakmaz, "Bizim için önemli bir karşılaşmaydı gerçekten üzgünüz. Takımımız bunu toparlayacak güçte, kimse merak etmesin." dedi.

Otyakmaz, stadyum çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkamadıklarını anımsatarak, bunun ardından lige odaklandıklarını söyledi.

Fraport TAV Antalyaspor müsabakasının kendileri açısından lige başlama maçı olduğunu belirten Otyakmaz, "Yine eksiklerimiz var biliyorsunuz, takımımızın yarısından fazlası 3-4 günde bir maç oynuyor. Diğer kısmının da çok fazla maç eksiği var." diye konuştu.

Kadrodaki eksikliklerin takımın dengesini bozduğunu dile getiren Otyakmaz, şunları kaydetti:

"Bugün maçı istedik, fakat sonuç alamadık. İyi başlamamız gereken karşılaşmayı da iyi değerlendiremedik. Bu takım toparladıkça, Kovid-19'lu oyuncuların geri dönüşüyle birlikte birkaç kez tam takım antrenman yaptığında çok iyi puanlar alacağını görüyoruz. Bizim için önemli bir karşılaşmaydı, gerçekten üzgünüz. Takımımız bunu toparlayacak güçte kimse merak etmesin."

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