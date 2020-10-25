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Spor Maçın ardından
Spor

Maçın ardından

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu: "Gençlerbirliği'ni mücadelelerinden dolayı kutluyorum, oyuncularımı da galibiyetten dolayı tebrik ediyorum" - Gençlerbirliği Teknik Sorumlusu Mete Işık: "İki golde de hata yaptık ve gol yedik. 1-0 öne geçtikten sonra yenilmememiz gerekiyordu"

Yeniakit Publisher
2020-10-25 16:51:56 -
Maçın ardından

MALATYA (AA) - Süper Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 2-1 yenen Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, "Gençlerbirliği'ni mücadelelerinden dolayı kutluyorum, oyuncularımı da galibiyetten dolayı tebrik ediyorum." dedi.

Hamzaoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iyi bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Aldıkları galibiyetin çok önemli olduğunu aktaran Hamzaoğlu, şunları kaydetti:

"Aşağılardan yukarıya biraz çıkmamız gerekiyordu. Birkaç hafta sonra bay olacağız ve o haftayı puansız geçeceğiz. Dolayısıyla o puansız geçtiğimiz haftada aşağılarda olmamak önemli, moral açısından. Bugün rakibimiz bize karşı önlemler alarak maça başladı. Biraz önde başladık maçın başında, belki biz iyi gibi görünüyorduk. Fakat ilk golü biz yedik. Daha sonra rakibimiz bizden daha iyi oynamaya başladı. Daha iyi pas yapmaya başladı. Oyunu oturtuncaya kadar epey zaman geçti. Yine de oyunun tamamında iyi bir futbol oynadığımızı söyleyemeyeceğim. Hala eksiklerimiz var. Hem pandemiden dolayı antrenmansız kalan arkadaşlarımız hem geç katılan arkadaşlarımız... Yavaş yavaş bir oyuncu planı ve kadrosunu oluşturmak için çalışıyoruz. Bu arada da tabii maç kazanmaya çalışıyoruz."

Takımın ilerleyen haftalarda daha iyi olacağına inandığını dile getiren Hamzaoğlu, "İyi yolda olduğumuzu düşünüyorum. İlerleyen haftalarda iyi de futbol oynayacağımızı düşünüyorum, çünkü elimizde öyle bir kadromuz var. Gençlerbirliği'ni mücadelelerinden dolayı kutluyorum, oyuncularımı da galibiyetten dolayı tebrik ediyorum. Şimdi önümüzde Beşiktaş maçı var. Bir hafta ona iyi bir şekilde hazırlanarak, oraya gideceğiz. İnşallah yolumuz açık olur." diye konuştu.

Gençlerbirliği Teknik Sorumlusu Mete Işık ise maç öncesi Yeni Malatyaspor'u analiz ederek, karşılaşmaya iyi hazırlandıklarını belirtti.

"Herkes 'İyi hazırlandık' der de biz Malatyaspor'un iyi analizini yapmıştık." diyen Işık, şunları ifade etti:

"Ölü toplarda, defansın arkasına atılan toplarda, gerekli önlemi aldık ve çok pozisyon vermedik. Ölü toplarda da futbolcu arkadaşlarımıza gerekli görevleri vermiştik, bütün hafta çalıştık. Futbol hatalar oyunu, o gollerde hatalıyız. İki golde de hata yaptık ve gol yedik. 1-0 öne geçtikten sonra yenilmememiz gerekiyordu. Ancak Malatyaspor'u kutluyorum. İyi çalışıyoruz ama demek ki çalıştığımız yeterli değil, daha çok çalışmamız gerekiyor. Bunun bilincindeyiz. Bundan sonraki maçlara bakacağız."

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