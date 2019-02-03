0553 313 94 23

Maceracı'nın FETÖ oyunu ortaya çıktı

Fetullahçı Terör Ögütü'nün kanalında 'Maceracı' adında program yapan Murat Yeni'nin, örgüte yakın lokanta gibi işletmelerin reklamını yaptığı ortaya çıktı.

03 Şubat 2019 Pazar 19:39
Maceracı'nın FETÖ oyunu ortaya çıktı

FETÖ'nün Samanyolu kanalında "Maceracı" adlı programı sunan Murat Yeni'nin, örgütün üst düzey yönetiminden aldığı talimat doğrultusunda örgüte yakın lokanta gibi işletmelerin reklamını yaptığı ortaya çıktı.

Maceracı ile himmet geliri arttırılmış

İddianamede, örgütün, bu televizyon kanalında "Maceracı" isimli programla ünlenen Yeni'nin medyatik yönünden istifade edip organizasyonlara katılımını sağlayarak himmet gelirini artırdığı aktarıldı. Yeni'nin de örgütün kuruluş amaçlarını, faaliyet ve eylemlerini benimsediği, televizyon programı yaptığı iş yerlerinin terör örgütü ile iltisakı bulunduğu belirtilen iddianamede, bu işletmelerin sahiplerinin tamamı hakkında yurt çapında örgüt üyesi oldukları gerekçesiyle adli işlemlerin bulunuyor olmasının tesadüfi gerekçelerle izah edilemeyeceği vurgulandı.

Örgüte yakın iş yerlerini parlatmış

İddianamede, Yeni'nin söz konusu televizyon programıyla örgütün üst düzey yönetiminden aldığı talimat doğrultusunda bir yandan örgüte yakın lokanta gibi işletmeleri parlatılıp diğer yandan bu işletme sahiplerinin örgüt içerisindeki motivasyonlarını artırdığı bildirildi. Örgütün insanları etkileme yöntemine de işaret edilen iddianamede, örgütün, himmet toplantılarında ve genel olarak kişileri etkilemek için yapılan toplantılarda metafizik gerilim etkisi oluşturup bu ortamda iyice kıvama getirilen kişilerin açık artırma usulüyle himmet arttırmasını sağladığı kaydedildi.Sanığın hakkındaki suçlamaları reddettiği belirtilen iddianamede, sanığın ifadesine de yer verildi. Murat Yeni'nin soruşturma aşamasında verdiği ifadede, sanık "Maceracı" isimli programdan dolayı ülke genelinde tanınan ve sevilen simaya sahip olduğunu anlattı

Örgüt Maceracı'yı vitrin olarak kullanmış

Bu nedenle örgütün kendisini vitrin olarak kullandığını belirten Yeni, "Düzenlenen etkinliklerde şahsımın seçilmiş olmasını vitrin pozisyonuma bağlıyorum. Örgüt söz konusu etkinlikleri düzenlemekle, örgüte mensup olanlar ile halkı kaynaştırmada bizi de vitrin pozisyonunda kullanıyordu. Etkinliklerden bekledikleri fayda da bundan ibaret." şeklinde ifade verdi. Yeni, ifadesinde profesyonel sunuculuk yaptığını belirterek, "Çekim yapacağım iller ve o ildeki esnafı Samanyolu televizyonunda konu araştırmacısı olarak görev yapan İlyaz Nayir belirlerdi. Biz de o ile gittiğimizde bu kişinin sağladığı irtibatla görüşür çekim yapardık." ifadesini kullandı.

Sohbet toplantısı yaptılar

Örgütün medya yapılanmasına ilişkin bilgiler veren Yeni, şunları kaydetti: "Hatırladığım kadarıyla iki ya da üç kez televizyon kanalında cemaat sohbet toplantısına katıldım. Bu sohbetlerin büyük kısmı kanalda gerçekleşirdi.Katıldığım sohbet toplantılarına benim dışımda yemek programı sunucu Oktay Usta, Sır Kapısı programını sunan Reha Yeprem, tarihçi Talha Uğurluer, sanatçı Gökmen Ürü, programcı Asım Yıldırım ve radyocu Asım Bozkuş gibi şahıslar katılırdı. Sohbet grubumuz benim gibi medya önünde olan ve sunuculuk yapanlardan oluşuyordu." Yeni, geçmişte bir röportajında örgüt yöneticileri hakkında söylediği övücü sözlerin hatırlatılması üzerine de, "O gün itibarıyla örgütün gerçek yüzünü görememiştim. O döneme kadar tanıdığım bu yapıya mensup insanları hep Anadolu'da börek açan anneler, temiz yüzlü çocuklar, eğitim gönüllüsü insanlar olarak bilirdim. Bu şok ortamında birden bu insanlardan kopup farklı ve daha sağlıklı analiz yapabilme imkanımız bulunmamaktaydı." cevabını verdi.

15 yıla kadar hapis istemi

İddianamede, Yeni'nin sosyal medyadaki "muratyeniMillet" isimli hesabında örgütü övücü ve amacına uygun paylaşımlarda bulunduğu belirtildi. Murat Yeni'nin örgütle organik bağ kurarak örgüt adına sürekli, çeşitli ve yoğun faaliyette bulunduğu aktarılan iddianamede, sanığın FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olduğu ve hakkında kamu davası açılması için yeterli şüphenin yer aldığı değerlendirmesinde bulunuldu. İddianamede, örgüt üyesi olduğu yönündeki iddiaları kabul etmediği belirtilen Yeni'nin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi. Savcılıkça davanın İstanbul'da görülmesi gerektiği işaret edilerek "yetkisizlik" talebiyle Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamenin bu mahkemece kabul edildiği belirtildi. İstanbul'da yakalanıp Erzincan'a getirilen Murat Yeni, 29 Kasım 2018'de tutuklanıp cezaevine konulmuştu.

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Şubat 2019 Pazar 19:39
  1. İstanbul
  2. Erzincan
  3. murat yeni
  4. maceracı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kaçırıldığı iddia edilen Burcu, devlet korumasına alındı
    1. Kaçırıldığı iddia edilen Burcu, devlet..
    2. ''Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin..
    3. Otomobille çarpışan servis midibüsü..
    4. Yol kenarında yaralı bulunan sansar..
    5. "Uyuşturucudan 57 bin kişiyi kodese..
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Öyle 50 kat,..
    7. Kabloları çalmaya çalışan 3 kişi,..
    8. Maceracı'nın FETÖ oyunu ortaya çıktı
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İzmir'i suya..
    10. PKK'lıların kayalıklara gizlediği..
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Demokrasi..
    12. Litresi 10 milyon dolar! Türkiye..
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2040'a kadar..
    14. Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
    15. Maçın ardından
    16. Maçın ardından
    17. Arkadaşını domuz zannedip vurdu!
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sayın Putin..
    19. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
    20. Antalyaspor-Beşiktaş maçından notlar
    Zam şampiyonuydu... Fiyatı yüzde 40 düştü! 6,5 TL'den satılıyor
    Zam şampiyonuydu... Fiyatı yüzde 40 düştü! 6,5 TL'den satılıyor
    İYİ Parti büyükşehir belediye başkan adayları isim listesi
    İYİ Parti büyükşehir belediye başkan adayları isim listesi
    O ilimizde büyük sevinç! TPAO petrol verilerini teyit etti
    O ilimizde büyük sevinç! TPAO petrol verilerini teyit etti
    Canan Karatay'dan ezber bozan açıklamalar: Kollestrol diye bir hastalık yok! Bu hastalığı ilaç firmaları üretti
    Canan Karatay'dan ezber bozan açıklamalar: Kollestrol diye bir hastalık yok! Bu hastalığı ilaç firmaları üretti
    Guaido 'yardım' istedi! ABD gönderiyor
    Guaido 'yardım' istedi! ABD gönderiyor

    Günün Karikatürü

    03 Şubat 2019
    Terör devleti haddini iyice aştı! İsrail'den küstah Türkiye kararı
    Terör devleti haddini iyice aştı! İsrail'den küstah Türkiye kararı
    'Mehmetçik'in yeni süngüsü'! Kullanılmaya başlandı
    'Mehmetçik'in yeni süngüsü'! Kullanılmaya başlandı