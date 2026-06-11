Macera tutkunlarına haziran fırsatı! Jeep Avenger ve Compass’ta dev kampanya
Jeep haziran ayı boyunca Avenger ve yeni Compass modellerinde avantajlı satın alma seçenekleri sunuyor.
Jeep, haziran ayında yeni otomobil sahibi olmak isteyenler için Avenger ve yeni Compass modellerini kapsayan kampanyasını başlattı.
Ay sonuna dek Avenger Elektrik modelinin Summit donanımlı versiyonu 220 bin TL takas desteği ile satın alınabilirken; Avenger e-Hybrid’in Summit donanımlı versiyonu 135 bin TL takas desteği ile satın alınabiliyor.Overland donanımlı Avenger 4xe modellerinde 105 bin TL’ye varan takas desteği sunuluyor.
Tercihini yeni Jeep Compass’tan yana kullanacak olan müşteriler, Jeep® markasının karakteristik tasarım kodları ve sürüş özelliklerini, gelişmiş güvenlik teknolojileriyle destekleyen Summit donanımlı versiyon3.011.000 TL’den, Limited donanımlı versiyon ise2.725.0000 TL’denbaşlayan kampanyalı fiyatlarla müşterilerle buluşuyor.