Macera Park’ta güz dönemi kayıtları başlıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen Yaşayarak Öğrenme Macera Parkı’nda güz dönemi kayıtları 16 Eylül Pazartesi günü başlıyor.

29 Eylül Pazar gününe kadar devam edecek olan kayıtlarda 7-14 yaş arası öğrenciler akıl oyunları, tasarım-seramik, becerikli eller atölyesi, spor tırmanışı, model uçak yapımı atölyesi, geleneksel okçuluk, doğanın ritimi ve oryantiring gibi 8 farklı branşa başvuruda bulunabilecek. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Bizzat gelerek ya da www.sakarya.bel.tr adresinden kayıt olunabilecek güz dönemi kursları için vatandaşlar ayrıntılı bilgilere 0264 221 40 60 numarasından ulaşabilecekler. Macera Park’ta dersler ise 5 Ekim Cumartesi günü başlayacak” denildi.