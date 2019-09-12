0553 313 94 23

Macera Park’ta güz dönemi kayıtları başlıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen Yaşayarak Öğrenme Macera Parkı’nda güz dönemi kayıtları 16 Eylül Pazartesi günü başlıyor.

12 Eylül 2019 Perşembe 14:01
Macera Park’ta güz dönemi kayıtları başlıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen Yaşayarak Öğrenme Macera Parkı’nda güz dönemi kayıtları 16 Eylül Pazartesi günü başlıyor.


29 Eylül Pazar gününe kadar devam edecek olan kayıtlarda 7-14 yaş arası öğrenciler akıl oyunları, tasarım-seramik, becerikli eller atölyesi, spor tırmanışı, model uçak yapımı atölyesi, geleneksel okçuluk, doğanın ritimi ve oryantiring gibi 8 farklı branşa başvuruda bulunabilecek. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Bizzat gelerek ya da www.sakarya.bel.tr adresinden kayıt olunabilecek güz dönemi kursları için vatandaşlar ayrıntılı bilgilere 0264 221 40 60 numarasından ulaşabilecekler. Macera Park’ta dersler ise 5 Ekim Cumartesi günü başlayacak” denildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 14:01
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kırıkkale'de yangın
    1. Kırıkkale'de yangın
    2. 56. Antalya Altın Portakal Film..
    3. Eylem yapan ailelerle HDP’liler..
    4. AB Rusya'ya yaptırım süresini 6 ay..
    5. AK Parti Gençlik Kolları’ndan 12 Eylül..
    6. Devrek simidi yurt dışı yolcusu
    7. Kuzey Ege’ye kuvvetli rüzgar ve..
    8. İtirafçı olan askeri lise öğrencisine..
    9. ABD ordusu ve YPG/PKK'dan askeri..
    10. Jandarma Van'daki çocukları sevindirdi
    11. Kılıçdaroğlu'nun kabulü
    12. U15 Milli Takımı hazırlık kampı aday..
    13. Bakan Albayrak'tan 12 Eylül paylaşımı
    14. Memur-Sen Genel Başkanı Ali..
    15. ANALİZ - Brexit çıkmazının yeni..
    16. ''Otogarın yeni bir otogara taşınması..
    17. Kayseri’deki DEAŞ operasyonunda..
    18. 194 ülkede kırmızı bültenle aranan..
    19. Yurt dışında yerleşiklerin hisse..
    20. Hamsi yüzünü gösterdi
    21. Kömürspor için kombine fiyatları düştü
    22. DGS ek yerleştirme ne zaman başlayacak?
    23. Ataşehir’de oğlu tarafından vahşice..
    24. Merkez Bankası rezervleri
    25. Ege Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak..
    26. Annesiyle birlikte babasını ekmek..
    27. Eskişehir TÜFAD Fuat Çapa’ya sahip..
    28. 30. Uluslararası Zuchex Ev ve Mutfak..
    29. BM: ”Yemen’de 2019 yılından bu yana..
    30. "Darbe dönemlerindeki mağduriyetlerin..
    Dilipak’tan Arınç’a ‘kozmik oda’ sorusu: Neyi amaçladın?
    Dilipak’tan Arınç’a ‘kozmik oda’ sorusu: Neyi amaçladın?
    Muharrem İnce 'Birileri düğmeye bastı’ dedi ve ekledi: Hata yaptım
    Muharrem İnce 'Birileri düğmeye bastı’ dedi ve ekledi: Hata yaptım
    Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'
    Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı

    Günün Karikatürü

    12 Eylül 2019
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı