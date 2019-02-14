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Macera fuarında Düzce’ye yoğun ilgi

Düzce Valiliği ve Düzce Belediyesi iş birliği ile İstanbul’da düzenlenen “Adventure Macera Turizmi ve Sporları Fuarı”nda ziyaretçiler Düzce’ye büyük ilgi gösterdi.

14 Şubat 2019 Perşembe 16:43
Macera fuarında Düzce’ye yoğun ilgi

Düzce Valiliği ve Düzce Belediyesi iş birliği ile İstanbul’da düzenlenen “Adventure Macera Turizmi ve Sporları Fuarı”nda ziyaretçiler Düzce’ye büyük ilgi gösterdi. Düzce’nin alternatif turizm potansiyelini artırmak amacıyla hazırlanan stantta ziyaretçilere bilgiler aktarıldı.


Düzce Valiliği ve Düzce Belediyesi, şehrin ulusal ve uluslar arası fuarlarda tanıtılması konusunda iş birliği içinde çalışmalarına devam ediyor. İstanbul’da düzenlenen “Adventure Macera Turizmi ve Sporları Fuar”ında da alternatif ve spor turizmi konusunda Düzce’nin ne kadar elverişli bir coğrafyaya sahip olduğu macera tutkunlarına anlatılacak. İstanbul Fuar Merkezi (İFM)’de düzenlenen fuarın ilk gününde Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, TSO Başkanı Tuncay Şahin, Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Seçil Acar, İl Kültür ve Turizm Müdürü Resul Taştan ve vatandaşlar 11. Hol’de bulunan Düzce standında ziyaretçileri ağırladı. Burada açıklamalarda bulunan Başkan Dursun Ay, Düzce’nin alternatif doğa sporları konusunda büyük bir gelişme gösterdiğini belirterek, “Bugün burada macera sporlarının sergilendiği fuardayız. Valiliğimiz ve belediyemiz birlikte stant açtık. Biliyorsunuz Düzce’de motor sporları konusunda Kaynaşlı bölgemizde pistimiz var, yine Cumayeri’nde de yeni bir pist yapılıyor. Yine Dokuzdeğirmen Köyünde raftingimiz var, bu konuda gerçekten iyiyiz. Türkiye şampiyonluğumuz var, İtalya’da yapılan Dünya şampiyonasında birinci olduk. Dolayısıyla Düzce macera sporları açısından çok zengin. Her türlü sporun yapılabileceği bir yer. 17 Şubat’a kadar burada 11. Hol’de sizler de Düzcemiz hakkında bilgi alabilirsiniz. Tüm sporseverleri ilimize bekliyoruz” ifadelerini kullandı.


Tüm spor branşları hakkında fuara katılan yetkililerden bilgi alan Başkan Ay fuarda görücüye çıkan araçları denemeyi de ihmal etmedi.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 16:43
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