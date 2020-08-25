Maccabi Playtika, Hırvat basketbolcu Ante Zizic'i kadrosuna kattı
İSTANBUL (AA) - THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden İsrail'in Maccabi Playtika Basketbol Takımı, Hırvat pivot Ante Zizic'i renklerine bağladı.
Maccabi Kulübü, 23 yaşındaki pota altı oyuncusu Zizic ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Ülkesinde Kastela, Cibona, Gorica gibi takımlarda oynayan Zizic, Türkiye'de Darüşşafaka forması giydikten sonra Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Cleveland Cavaliers'ta görev yapmıştı.
Cavaliers'ta 3 sezon oynayan 2,10 metre boyundaki Zizic, 6 sayı, 3,9 ribaunt ortalamaları yakalamıştı.