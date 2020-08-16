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Spor

Maccabi Playtika, Frutti Extra Bursaspor'dan Chris Jones'u transfer etti

Yeniakit Publisher
2020-08-16 14:30:45 -
Maccabi Playtika, Frutti Extra Bursaspor'dan Chris Jones'u transfer etti

İSTANBUL (AA) - THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden İsrail'in Maccabi Playtika Basketbol Takımı, Frutti Extra Bursaspor'dan ABD'li oyun kurucu Chris Jones'u kadrosuna kattı.

Maccabi Kulübü, 27 yaşındaki Jones ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

Daha önce Belçika'nın Belfius Mons-Hainaut ve İsviçre'nin Basel ekiplerinde oynayan 1,88 metre boyundaki Jones, geçen sezon Frutti Extra Bursaspor'a transfer olmuştu.

Jones, yeşil-beyazlı formayla geçen sezon ING Basketbol Süper Ligi'nde 15,3 sayı ve 6,8 asist ortalamaları yakalamıştı.

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