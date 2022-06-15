Maccabi Netanya hangi ülkenin takımı? Maccabi Netanya oyuncuları kimler?
Maccabi Netanya hangi ülkeden? Süper lig’i 4. bitiren Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turundaki rakipleri belli oldu. Başakşehir’in rakibi Maccabi Netanya oldu. Avrupa Konferans Lig’nde Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Maccabi Netanya nerenin takımı olduğu merak ediliyor. Peki Maccabi Netanya hangi ülkenin takımı? Maccabi Netanya oyuncuları kimler? Maccabi Netanya takımında hangi oyuncular var? Maccabi Netanya ne zaman kuruldu?
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Konyaspor ve Başakşehir'in rakipleri belli oldu. Medipol Başakşehir, Maccabi Netanya ile eşleşti. Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunun ilk karşılaşmaları 21, rövanşları ise 28 Temmuz'da oynanacak.
Maccabi Netanya nerenin takımı?
1934 yılında İsrail'in Netanya şehrinde kuruldu. İsrail'in kuruluşundan bu yana Ligat ha'Al'de 49 sezonluk geçmişi vardır. Yeşil ve beyaz çubuklu formayla yeşil sahalarda boy göstermeyene başlayan Netanya şehri takımı Maccabi Netanya, 1975 yılında siyah ve sarı renkli formaya geçti.
Maccabi Netanya'nın 1970'ler ve 1980'lerin başında parlak dönemini yaşadığı sırada İsrail'in futbol ligine "Netanya ve diğer [takım]" denip Maccabi Netanya'nin üstünlüğü dile getirilirdi. Bu dönemde İsrail millî futbol takımının futbolcuları çoğunlukla bu kulüpten gelirdi.
1978 yılında Ulusal Kupa ve Şampiyonluk Kupası ve UEFA Intertoto Kupası kaldıran bu takım aynı üçlü başarıyı 1983 yılında da gösterip ligdeki 5. şampiyonluğunu aldı. 1990'larda prestijini yitiren takım ilk defa İkinci lige düştü. Bir ara yine Birinci lige yükselen Maccabi Netanya 2003-04 sezonunda bir daha İkinci lige düşüp bir sonraki sene tekrar Birinci lige çıktı ve hâlen Birinci ligde devam etmektedir.
Kulüp, 2006 yılında bir Alman Yahudisi olan Daniel Jammer isimli bir iş adamı tarafından satın alındı. Jammer, takıma yerli ve yabancı birçok yeni transfer yaptı.
Maccabi Netanya oyuncu kadrosu
Raz Karmi
Ido Vaier
Raz Shlomo
Shir Tzedek
Omri Gandelman
Shay Konstantini
Yaniv Mizrahi
Amir Berkovic
Igor Zlatanović
Yuval Sadeh
Aviv Daniel Avraham (kaptan)
Zlatan Šehović
Hen Ezra
Ron Ashkenazi
Adi Nesse
Yuval Ashkenazi
Boris Enow
Plamen Galabov
Karam Jaber
Patrick Twumasi
Parfait Guiagon
Liroy Gabay
Eden Karzev
Ihab Abu Alshech
Danny Amos