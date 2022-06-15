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Spor Maccabi Netanya hangi ülkenin takımı? Maccabi Netanya oyuncuları kimler?
Spor

Maccabi Netanya hangi ülkenin takımı? Maccabi Netanya oyuncuları kimler?

Maccabi Netanya hangi ülkeden? Süper lig’i 4. bitiren Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turundaki rakipleri belli oldu. Başakşehir’in rakibi Maccabi Netanya oldu. Avrupa Konferans Lig’nde Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Maccabi Netanya nerenin takımı olduğu merak ediliyor. Peki Maccabi Netanya hangi ülkenin takımı? Maccabi Netanya oyuncuları kimler? Maccabi Netanya takımında hangi oyuncular var? Maccabi Netanya ne zaman kuruldu?

Yeniakit Publisher
2022-06-15 15:26:00 - 2022-06-15 15:32:06
Maccabi Netanya hangi ülkenin takımı? Maccabi Netanya oyuncuları kimler?

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Konyaspor ve Başakşehir'in rakipleri belli oldu. Medipol Başakşehir, Maccabi Netanya ile eşleşti. Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunun ilk karşılaşmaları 21, rövanşları ise 28 Temmuz'da oynanacak.

Maccabi Netanya nerenin takımı?

1934 yılında İsrail'in Netanya şehrinde kuruldu. İsrail'in kuruluşundan bu yana Ligat ha'Al'de 49 sezonluk geçmişi vardır. Yeşil ve beyaz çubuklu formayla yeşil sahalarda boy göstermeyene başlayan Netanya şehri takımı Maccabi Netanya, 1975 yılında siyah ve sarı renkli formaya geçti.

Maccabi Netanya

Maccabi Netanya'nın 1970'ler ve 1980'lerin başında parlak dönemini yaşadığı sırada İsrail'in futbol ligine "Netanya ve diğer [takım]" denip Maccabi Netanya'nin üstünlüğü dile getirilirdi. Bu dönemde İsrail millî futbol takımının futbolcuları çoğunlukla bu kulüpten gelirdi.

1978 yılında Ulusal Kupa ve Şampiyonluk Kupası ve UEFA Intertoto Kupası kaldıran bu takım aynı üçlü başarıyı 1983 yılında da gösterip ligdeki 5. şampiyonluğunu aldı. 1990'larda prestijini yitiren takım ilk defa İkinci lige düştü. Bir ara yine Birinci lige yükselen Maccabi Netanya 2003-04 sezonunda bir daha İkinci lige düşüp bir sonraki sene tekrar Birinci lige çıktı ve hâlen Birinci ligde devam etmektedir.

Kulüp, 2006 yılında bir Alman Yahudisi olan Daniel Jammer isimli bir iş adamı tarafından satın alındı. Jammer, takıma yerli ve yabancı birçok yeni transfer yaptı.

Maccabi Netanya oyuncu kadrosu

Raz Karmi

Ido Vaier

Raz Shlomo

Shir Tzedek

Omri Gandelman

Shay Konstantini

Yaniv Mizrahi

Amir Berkovic

Igor Zlatanović

Yuval Sadeh

Aviv Daniel Avraham (kaptan)

Zlatan Šehović

Hen Ezra

Ron Ashkenazi

Adi Nesse

Yuval Ashkenazi

Boris Enow

Plamen Galabov

Karam Jaber

Patrick Twumasi

Parfait Guiagon

Liroy Gabay

Eden Karzev

Ihab Abu Alshech

Danny Amos

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