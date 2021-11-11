Macaristan'ın jestine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teşekkür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı kabul etti.

Kabulün ardından ikili Türkiye-Macaristan arasında yapılan anlaşmaları imzaladı.

İmzaların atılmasından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Türkiye Macaristan arasındaki ilişkileri kapsamlı şekilde ele aldık. Uluslararası ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunduk. Ekonomik ve ticaret ilişkilerimiz her geçen gün gelişiyor. Atabileceğimiz ortak adımları bugün sayın başbakan ile ayrıntılı şekilde değerlendirdik. Ticarette 6 milyar doları yakalamayı hedefliyoruz.

Macaristan'da 500 firmamız faaliyet gösteriyor. Ülkede 700 milyon dolarlık Türk varlığı bulunuyor. Macar yatırımcılara her türlü desteği vereceğiz.

Macaristan'a teşekkür

Konsey toplantımız 2016 yılında Macaristan'da 101 parça tarihi eserin Türkiye'ye yeniden kavuşmasında da etkili oldu. Macar makamlara gösterdikleri hassasiyet için şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum.

Stratejik ortağımız Macaristan ile bölgesel ve uluslararası platformlarda yürüttüğümüz iş birliği ve dayanışmayı daha ileri seviyelere taşımakta kararlıyız.

Sağladıkları katkıların güçlenerek devam etmesini temenni ediyorum.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın açıklamalarından açıklamalar:

"20 yıldır bu süreci görüyorum. Bu sürecin yeni bir başlığını ifade etti. Salgın Macar-Türk ticaret hacmi gerilemedi. Yüzde 30'dan fazla arttı. Bizim hesaplarımıza göre 4 milyar dolara yaklaştı. Bu tarihi eserleri geriye iade ettik. Bizim de çok hoşumuza gitti ama tabi ki bizim değiller. Eninde sonunda sahibine iade edilmelidir. Biz bunu yaptık.

Salgın ortaya çıktığında Türk dostlarımız maske yapımındaki malzemeleri Macaristan'a gönderdiler. Ekonomik kriz bağlamında yatırımlarla üstesinden gelinebilir diye düşündük. Avrupa'nın müttefiklere ihtiyaçları vardır. Avrupa etrafındaki koruma çemberini olabildiğince genişletsinler. Yoksa Avrupa dağılacaktır. Olabildiğince iyi miktarda Avrupa Birliği Türkiye'ye destek vermelidir. Bunu parça parça değil doğrudan yapmalıdır. Güney ve Doğu sınırlarının korunma hattı desteklenmelidir. Avrupa için son derece önemlidir.

Her ikimiz için de Bosna'daki istikrar ve barış önemlidir. Herkes istikrar ve barış istiyor bölgede. Orada yaşayanlarla istikrar yakalanbilir. Balkandaki istikrarı orada yaşayan insanlarla konuşarak sağlayabiliriz."