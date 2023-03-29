Macaristan'dan İsveç'e tarihi ayar!

Macaristan Hükümet Sözcüsü Zoltan Kovacs, ülkesinin İsveç'in NATO üyeliğini neden onaylamadığını 3 sebebe dayandırarak açıkladı.

Bu 3 nedeni, "İsveç'in ilişkilere sürekli zarar vermesi", "Ahlaki üstünlüğün sallanan tahtı", "Özen ve saygı eksikliği" olarak başlıklandıran Macaristan, "Ahlaki üstünlüğün sallanan tahtı" başlığı altında, İsveç ile Türkiye arasında yaşanan Kur'an-ı Kerim yakma krizini hatırlattı.

İma yollu sözler

İsveç'in Macaristan'ı sürekli "yabancı düşmanı, baskıcı rejim" olarak lanse etmesine ima yoluyla tepki gösteren Kovacs, "Sizlere hatırlatmak isterim ki, İsveç'in NATO'ya kabulü için yürütülen müzakere sürecinin ortasında (ki burada büyük Müslüman güç olan Türkiye de var) Kur'an-ı Kerim'i yakan 'yabancı düşmanı' Macar devleti ya da onun 'baskıcı rejimi' değildi. Ve bu provokasyonun 'ifade özgürlüğü' olduğunu söyleyerek meşrulaştıran, ahlaki üstünlük kisvesi altında apaçık ırkçılık yapan da sözde hukukun üstünlüğünü ihlal eden Macaristan değildi" dedi.

Macaristan da tıpkı Türkiye gibi sadece Finlandiya'nın NATO üyeliğini onayladı. İsveç'in NATO üyeliğine yönelik yasa tasarısı ise parlamentoda bekliyor.

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