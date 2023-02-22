Macaristan'dan İsveç ve Finlandiya kararı
İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği, Macaristan Parlamentosu'nda oylanacak. Gelecek ay yapılacak oylamada, her iki ülkenin NATO üyeliği teklifi ayrı ayrı oylanacak. Macaristan, herhangi bir itirazda bulunmadan üyeliği onaylamayı bekliyor.
Macaristan Parlamentosu'nun gelecek ay için yayınladığı takvime göre, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği 6-9 Mart tarihlerinde oylanacak.
Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya üyelik süreci devam ederken, bugüne kadar sadece Türkiye ve Macaristan iki ülkenin ittifaka üyeliğini onaylamadı. Macaristan Parlamentosu'nun gelecek ay için yayınladığı takvimde, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için 6-9 Mart tarihlerinde oylama yapılacağı belirtildi. Üyelik teklifleri ile ilgili görüşmenin önümüzdeki hafta yapılması planlanırken, Macar milletvekilleri, iki ülkenin NATO üyeliğini ayrı ayrı oylayacak.
Macaristan herhangi bir itirazı olmadığını beyan etmiş, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylamayı beklediğinin sinyalini vermişti.
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