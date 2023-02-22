  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Macaristan'dan İsveç ve Finlandiya kararı
Dünya

Macaristan'dan İsveç ve Finlandiya kararı

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği, Macaristan Parlamentosu'nda oylanacak. Gelecek ay yapılacak oylamada, her iki ülkenin NATO üyeliği teklifi ayrı ayrı oylanacak. Macaristan, herhangi bir itirazda bulunmadan üyeliği onaylamayı bekliyor.

Yeniakit Publisher
2023-02-22 22:23:00 -
Macaristan'dan İsveç ve Finlandiya kararı

Macaristan Parlamentosu'nun gelecek ay için yayınladığı takvime göre, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği 6-9 Mart tarihlerinde oylanacak.

Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya üyelik süreci devam ederken, bugüne kadar sadece Türkiye ve Macaristan iki ülkenin ittifaka üyeliğini onaylamadı. Macaristan Parlamentosu'nun gelecek ay için yayınladığı takvimde, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için 6-9 Mart tarihlerinde oylama yapılacağı belirtildi. Üyelik teklifleri ile ilgili görüşmenin önümüzdeki hafta yapılması planlanırken, Macar milletvekilleri, iki ülkenin NATO üyeliğini ayrı ayrı oylayacak.

Macaristan herhangi bir itirazı olmadığını beyan etmiş, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylamayı beklediğinin sinyalini vermişti.

NATO'dan Türkiye'ye dayanışma: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Gelen, görülen en ölümcül, en korkunç felakettir!
NATO'dan Türkiye'ye dayanışma: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Gelen, görülen en ölümcül, en korkunç felakettir!

Gündem

NATO'dan Türkiye'ye dayanışma: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Gelen, görülen en ölümcül, en korkunç felakettir!

ABD Senatosundan oylama! Kabul edildi
ABD Senatosundan oylama! Kabul edildi

Dünya

ABD Senatosundan oylama! Kabul edildi

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Akar ile deprem bölgesinde
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Akar ile deprem bölgesinde

Gündem

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Akar ile deprem bölgesinde

"NATO'ya üyeliğimiz Türkiye'nin elinde"

Gündem

"NATO'ya üyeliğimiz Türkiye'nin elinde"

NATO'dan Çin uyarısı: Aynı hataya düşmemeliyiz
NATO'dan Çin uyarısı: Aynı hataya düşmemeliyiz

Dünya

NATO'dan Çin uyarısı: Aynı hataya düşmemeliyiz

Putin NATO'nun güçlenmesi için dünyadaki herkesten daha çok çalıştı" target="_blank">
ABD'den olay açıklama: Putin NATO'nun güçlenmesi için dünyadaki herkesten daha çok çalıştı
ABD'den olay açıklama: Putin NATO'nun güçlenmesi için dünyadaki herkesten daha çok çalıştı

Dünya

ABD'den olay açıklama: Putin NATO'nun güçlenmesi için dünyadaki herkesten daha çok çalıştı

ABD ve NATO'dan büyük kurnazlık! Türkiye'ye karşı böyle harekete geçtiler
ABD ve NATO'dan büyük kurnazlık! Türkiye'ye karşı böyle harekete geçtiler

Medya

ABD ve NATO'dan büyük kurnazlık! Türkiye'ye karşı böyle harekete geçtiler

Milyonlarca insan Putin'e kilitlendi! Rus lider yeni karara imza attı: Start anlaşmasını askıya aldı! NATO'dan cevap
Milyonlarca insan Putin'e kilitlendi! Rus lider yeni karara imza attı: Start anlaşmasını askıya aldı! NATO'dan cevap

Dünya

Milyonlarca insan Putin'e kilitlendi! Rus lider yeni karara imza attı: Start anlaşmasını askıya aldı! NATO'dan cevap

Dünyaya duyurdular: Rusya'yı NATO değil onlar yendi
Dünyaya duyurdular: Rusya'yı NATO değil onlar yendi

Dünya

Dünyaya duyurdular: Rusya'yı NATO değil onlar yendi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23