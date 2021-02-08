Macaristan'dan flaş Türkiye açıklaması

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Türkiye'yle ilişkilere çok büyük önem atfettiklerini belirterek, göç ve enerji gibi konularda Türkiye'nin Avrupa'nın güvenliğine büyük katkı sağladığını söyledi.

Szijjarto ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Macaristan'ın en büyük medikal cihaz üreticilerinden Medicor firmasının Ankara Sanayi Odası 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (ASO 2. OSB) yatırımının tanıtımı amacıyla düzenlenen program kapsamındaki görüşmelerinin ardından ortak basın açıklaması yaptı.

Bakan Varank'a kendilerine gösterdikleri misafirperverlik ve dostane, sıcak karşılama için teşekkür eden Szijjarto, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinin her iki ülke için büyük bir sınama olduğunu belirtti.

Szijjarto, Kovid-19 sürecinde ülkesinin bir yandan insanların hayatını korumak için diğer yandan da salgının beraberinde getirdiği ekonomik sıkıntıların hafifletilmesi ve iş yerlerinin kapanmaması için mücadele verdiğini anlattı.

Salgının, kamu sağlığının sürekli geliştirilmesinin ne kadar önemli olduğunu gösterdiğine dikkati çeken Szijjarto, bu süreçte edinilen önemli tecrübelerden birinin de en temel sağlık donanımlarının güçlendirilmesinin gerekliliği olduğunu belirtti.

"Bu zorlu zamanda çok iyi bir dayanışma sınavı verdik"

Szijjarto, Türkiye'nin Kovid-19 sürecinde Macaristan'la gösterdiği dayanışmaya işaret ederek, "Geçen yıl, Türk dostlarımızdan en zor dönemde büyük yardım aldık." dedi.

Türkiye'den maske üretiminde gerekli tekstil hammaddesinin yanı sıra sağlıkçılar için koruyucu elbise satın alabildiklerini aktaran Szijjarto, bunun sürmesine ilişkin temennisini dile getirdi.

Szijjarto, Türkiye ve Macaristan'ın salgına karşı mücadelede etkin önlemler aldığını vurgulayarak, "Bu zorlu zamanda çok iyi bir dayanışma sınavı verdik ve her iki ülke olarak, bizden daha zor durumda olanlara yardım eli uzattık." diye konuştu.

İki ülkenin stratejik iş birliği düzeyindeki ilişkisine dikkati çeken Szijjarto, "Karşılıklı saygı, medeni diyalog ve müttefiklik iş birliği çerçevesinde çalışıyoruz. Biz Türkiye ile ilişkilerimize çok büyük önem atfediyoruz. Göçle ilgili olarak Avrupa'nın güvenliği Türkiye'den geçiyor. Orta Avrupa'nın enerjisinin güvenliğine büyük katkı sağlamaktadır." ifadelerini kullandı.