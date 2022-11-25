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Dünya Macaristan'dan Finlandiya ve İsveç'e NATO sürprizi
Dünya

Macaristan'dan Finlandiya ve İsveç'e NATO sürprizi

Macaristan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğinin onaylanmasına ilişkin sürpriz bir açıklamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-11-25 00:31:00 -
Macaristan'dan Finlandiya ve İsveç'e NATO sürprizi

İsveç ve Finlandiya'nın olası NATO üyeliği konusunda Budapeşte'den açıklama geldi. Macaristan Başbakanı Viktor Orban, iki ülkenin üyeliğini Şubat ayında onaylayacaklarını söyledi.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu Budapeşte yönetiminin de gündeminde yer alıyor. İki ülkenin olası üyeliğini desteklediklerini belirten Macaristan Başbakanı Viktor Orban, oylamanın Parlamento'da 2023'ün ilk oturumunda yapılacağını ifade etti

Birçok ülkenin yeşil ışık yaktığı İsveç ve Finlandiya'nın ittifaka katılımı için Türkiye'nin de onay vermesi gerekiyor. Ankara, iki ülkeden imzaladıkları üçlü mutabakata uymasını ve terörle mücadele konusunda adımlar atmasını bekliyor.

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