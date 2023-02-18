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Ekonomi Macaristan'dan doğal gaz, petrol, nükleer enerji konusuna ilişkin açıklama! AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırımları...
Ekonomi

Macaristan'dan doğal gaz, petrol, nükleer enerji konusuna ilişkin açıklama! AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırımları...

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ülkesinin, doğal gaz, petrol ve nükleer enerji konusunda Rusya'ya yönelik Avrupa Birliği yaptırımlarını desteklemediğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2023-02-18 21:57:00 - 2023-02-18 22:06:02
Macaristan'dan doğal gaz, petrol, nükleer enerji konusuna ilişkin açıklama! AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırımları...

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen yıllık değerlendirme toplantısında konuşan Başbakan Viktor Orban, ülkesinin, Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili barış taraftarı olduğunu, hayatların ancak ateşkes ve acil barış görüşmeleriyle kurtarılabileceğini söyledi.

Savaş nedeniyle binlerce insanın hayatını kaybettiğini, çocukların yetim kaldığını ve bu acılara sadece ateşkes ile son verilebileceğini ifade eden Orban, hükümetinin savaşa yönelik tutumu dolayısıyla gelecek dönemde üzerlerindeki baskının artmasını beklediklerini dile getirdi.

Orban, kendilerinin de Rusya'nın Avrupa'ya tehdit oluşturmasını istemediklerini, bu yüzden Rusya ile Macaristan arasında egemen Ukrayna'nın varlığını desteklediklerini belirtti.

"NATO bir savunma ittifakı, savaş ittifakı değil"

Savaşın iyi ya da kötü arasında değil, iki Slav kökenli ülke arasında gerçekleştiğini söyleyen Orban, "Bu onların savaşı, bizim değil. Macaristan, Ukrayna'nın dışarıdan gelen saldırıya karşı kendini savunma hakkını destekliyor ama hiçbir şekilde, ahlaki olarak bile, Ukrayna'nın çıkarlarını Macaristan'ın çıkarlarının önüne koymayı doğru bulmuyor." dedi.

NATO üyeliğinin Macaristan için hayati önem taşıdığını ve bundan vazgeçme lüksüne sahip olmadığını belirten Orban, "NATO bir savunma ittifakı, savaş ittifakı değil. NATO üyeliği ortak savunmanın ötesinde hiçbir yükümlük getirmiyor. Üye ülkeler bir tür ortak savaş hedefi için birbirlerinden üçüncü bir ülkeye birlikte saldırmasını bekleyemez." diye konuştu.

Orban, Avrupa Birliği'nin (AB) savaş nedeniyle Rusya'ya uyguladığı yaptırımlara da tepki göstererek, yaptırımlar nedeniyle enflasyonun yükseldiğini savundu.

"AB yaptırımlarını desteklemiyoruz"

Ülkesinin Ukrayna'ya insani yardım yaptığını ama Rusya ile de ilişkileri koparmadığını ifade eden Orban, Macaristan'ın, doğal gaz, petrol ve nükleer enerji konusunda Rusya'ya yönelik AB yaptırımlarını desteklemediğini söyledi.

Orban, Avrupa'nın savaşa sürüklendiğini, hatta taraflardan birine silah sevkiyatı yaparak, askeri operasyonlar için gerekli uydu bilgileri sağlayarak, askerlerini eğiterek, diğer tarafa ise yaptırım uygulayarak dolaylı olarak savaşın bir parçası haline geldiğini öne sürdü.

2008'de Rusya'nın Gürcistan'ın topraklarının yüzde 20'sini işgal ettiğini ama dönemin Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin, 2014'te ise Rusya'nın Ukrayna'ya saldırarak Kırım'ı işgal etmesi sonrası dönemin Almanya Başbakanı Angele Merkel'in girişimleri sonucu taraflar arasında görüşmelerin başladığını belirten Orban, Batı'nın bugün ise çatışmayı izole etmeye çabalamadığını söyledi.

Orban ayrıca, Kahramanmaraş merkezli depremlerde Macaristan'dan 176 kişilik arama kurtarma ekibinin Türkiye'de görev yaptığını ve 35 kişiyi enkaz altından kurtardığını belirterek, arama kurtarma ekiplerine teşekkür etti.

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Yerel

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