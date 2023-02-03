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Dünya Macaristan'dan ABD Büyükelçisi'ne tepki
Dünya

Macaristan'dan ABD Büyükelçisi'ne tepki

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, ülkesinin Rusya'ya yönelik politikasını eleştiren ABD'nin Budapeşte Büyükelçisi David Pressman'a sert çıktı.

Yeniakit Publisher
2023-02-03 03:28:00 -
Macaristan'dan ABD Büyükelçisi'ne tepki

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto yaptığı açıklamada, Macaristan'da görev yapan ne ABD ne de başka bir ülkenin büyükelçisinin Macaristan'ın iç politikasına müdahale etmeye hakkı olmadığını söyledi.

Szijjarto, "Biz vali ya da naip kabul etmiyoruz. Bize, kendi ülkemizde nasıl yaşayacağımızı söylemek için gönderilmediğini düşünüyorum. O devir bitti. Macaristan egemen bir ülke ve dışarıdan hiç kimse bize nasıl yaşayacağımızı söyleyemez." dedi.

Macarların kendi hükümetlerini seçtiğini, bir sonraki seçimde Macarların hükümeti değiştirme hakkı olduğunu kaydeden Szijjarto, Macar hükümetinin sadece Macarların çıkarları için çalışmaya devam edeceğini belirtti.

ABD'nin Budapeşte Büyükelçisi Pressman, Macar hükümet yetkililerinin Rusya'ya yönelik yaptırımları eleştirdiğini ve Rusya'nın görüşlerini destekleyen açıklamalar yaptığı gerekçesiyle Macar hükümetine tepki göstermişti.

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