Macaristan'dan 1 milyar dolarlık hamle

Macaristan'ın, Norveçli şirket Kongsberg ve Amerikan Raytheon tarafından yaklaşık 1 milyar dolarlık bir maliyetle NASAMS hava savunma sistemlerini satın almayı kabul ettiği bildirildi.

Macaristan'ın, ABD şirketi Raytheon ve Norveç menşeli Kongsberg Defence & Aerospace tarafından ortaklaşa geliştirilen bu hava savunma sistemini 2023'te teslim alması bekleniyor.

Macaristan Savunma Bakanlığı Müsteşarı Dr. Gaspar Maroth, "ABD başkentini koruyan ve NATO'da yaygın olarak kullanılan NASAMS sistemlerini seçerek, ittifak gereksinimlerine en iyi uyumu sağlayan bir çözümü seçtik" dedi.

Halihazırda, NASAMS Hava Savunma Füze Sistemi, Şili, Finlandiya, Litvanya, Hollanda, Norveç, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Endonezya'da hizmet veriyor.

Macaristan'da, NASAMS'ın eski Sovyet teknolojisinin yerini alması bekleniyor.

Kaynak: star.com.tr