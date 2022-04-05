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Dünya Macaristan'da tren kazası
Dünya

Macaristan'da tren kazası

Macaristan'ın güneyinde bir kamyonet, çarptığı treni raydan çıkarınca kaza meydana geldi. Kazada 7 kişinin öldüğü ve çok sayıda yaralının olduğu öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-05 11:41:00 -
Macaristan'da tren kazası

Macaristan'da feci bir tren kazası meydana geldi. Macaristan'da sabah saatlerinde bir kamyona çarpan tren raylardan çıkarak yan devrildi. Kazada ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi. Konuya ilişkin polis ekipleri kazanın Macaristan-Sırbistan sınırına yakın Mindszent'te meydana geldiğini duyurdu.

Bir polis sözcüsü Reuters'e yaptığı açıklamada, "Kurtarma çalışmaları halen devam ediyor, bu nedenle ölü sayısını belirleyemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Yerel haber sitesi delmagyar.hu, kazada yedi kişinin öldüğünü, tren vagonu ve olay yerinde bir helikopter ambulans ve birkaç ambulans arabasının bulunduğunu belirtti.

Devlet demiryolu şirketi, Kiskunfelegyhaza'dan Hodmezovasarhely'ye giden bir trenin bir kamyonla çarptığını ve 22 yolcunun bulunduğu bir vagonun raydan çıktığını duyurmuştu.

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