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Dünya Macaristan'da tartışmalı vergi yasası onaylandı
Dünya

Macaristan'da tartışmalı vergi yasası onaylandı

Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak, ülkede protestolara neden olan küçük işletmelere yönelik vergi sistemini değiştiren düzenlemeyi onayladı.

Yeniakit Publisher
2022-07-18 23:24:00 -
Macaristan'da tartışmalı vergi yasası onaylandı

Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamada, Novak'ın yasayı incelediği ve onayladığı belirtildi.

Açıklamada, yasanın anayasaya aykırı olmadığı, hükümetin yasaya yönelik endişeleri gidereceği kaydedildi.

Yasayı protesto eden yüzlerce kişi ise Budapeşte'nin en işlek noktalarından Margit Köprüsü'nü trafiğe kapattı.

Yolun açılmasını talep eden polis eylemcilere müdahale ederek 5 kişiyi gözaltına aldı.

Küçük işletmelere yönelik vergi sistemini düzenleyen yasa, 12 Temmuz'da parlamentoda 57 "hayır" ve 1 "çekimser" oya karşı 120 "evet" oyuyla kabul edilmişti.

Hükümet, söz konusu düzenlemenin, işletmelere yeni fırsatlar sunacağını ve yapılan suistimalleri ortadan kaldıracağını savunurken, göstericiler ülkede yüz binlerce kişinin mağdur olacağını öne sürüyor.

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