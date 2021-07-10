Macaristan’da sapkın eşcisenllik krizi büyüyor!O politikacıdan sert tepki: Kafayı yemiş sapıklar!

Macaristan'ın geçtiğimiz ay 18 yaşından küçükleri eşcinselliğe ve cinsiyet değiştirmeye teşviki tamamen yasaklaması ve genel olarak ülkedeki LGBT aktivizmine sınırlamalar getirmesi üzerine Avrupa Birliği (AB) merkezi yönetimi ile bu ülke arasında gerilim devam ediyor.

En son Avrupa Parlamentosu'nda (AP) Macaristan'ın çıkardığı bu yasa ile ilgili gergin tartışmalar yaşanması, konuyu tekrar ülke gündeminin başına yerleştirdi.

Avrupa Birliği LGBT'yi destekliyor

Bu karar nedeniyle AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen "Bu Macar yasası utanç verici. Sadece cinsel yönelim temelinde ayrımcılık yapmakla kalmıyor, aynı zamanda AB'nin temel değerlerine de aykırı. Bu konuda taviz yok." dedi.

"AB yönetimi LGBT propagandacıları tarafından rehin alınmış"

Macaristan'dan yapılan açıklamada ise AB merkezi yönetimi LGBT propagandacıları tarafından rehin alınmakla suçlandı.

"LGBT'ye izin vermeyeceğiz"

Macaristan Başbakanı Viktor Orban "Her şey net ve alışılır. AP ve AB Komisyonu, LGBT aktivistlerinin ve kuruluşlarının, ana okullara ve ilkokullara girmelerine izin vermemizi istiyor, burada Brüksel bürokratlarının hiçbir işi yok. Ne yaparlarsa yapsınlar LGBT aktivistlerinin çocuklarımızın arasına, ana okullara ve ilkokullara girmelerine izin vermeyeceğiz." dedi.

"Kafayı yemiş sapıklar, ahlaksız deliler"

AB Komisyonu Başkanı ve AB üyelerinden Belçika, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, İrlanda, Litvanya, Lüksemburg, Hollanda, İspanya, İsveç, Letonya Macaristan'ı "LGBT'lere ayrımcı kararından ötürü" kınadıklarına dair ortak bildiri imzaladı.

Bu kınama kararı ile ilgili isminin açıklanmasını istemeyen bir Macar yetkilinin gazetecilere "Bunların hepsi kafayı yemiş sapıklar, ahlaksız deliler" dediği aktarılıyor.

Macaristan 2004'ten bu yana AB'nin vazgeçilmez üyesi

Macaristan 2004'te AB'ye olmuştu. Ülkeyi 2010'dan bu yana Viktor Orban yönetiyor. Orban pek çok kez AB merkezi yönetimiyle sorun yaşamıştı. Bu sorunlar AB'de Macaristan'ın ihraç edilmesi taleplerinin dahi gündeme gelmesine neden olmuş ancak Macaristan'ın Avrupa transit yolu açısından stratejik önemi nedeniyle bu talepler göz ardı edilmişti.

Yine de AB'li yetkililer eğer daha önce değil de Viktor Orban döneminde Macaristan AB'ye üyelik başvurusunda bulunmuş olsa bu talebinin kabul edilmeyeceğini belirtiyorlar.

Kaynak: Mepa News