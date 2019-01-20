0553 313 94 23

Macaristan'da "fazla mesai" protestosu devam ediyor

Başkent Budapeşte'deki Ybl Miklos Meydanı'nda toplanan eylemciler, kentin en işlek köprülerinden Lanchid'i yaklaşık 2 saat trafiğe kapattılar

20 Ocak 2019 Pazar 00:36
Macaristan'da "fazla mesai" protestosu devam ediyor

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan'da yıllık fazla mesai saatlerinin artırılmasını öngören yeni çalışma yasası dolayısıyla geçen yıl başlayan hükümet karşıtı protestolar devam ediyor.

Macaristan'ın birçok kentinde yüzlerce kişi, muhalefet tarafından "köle yasası" olarak adlandırılan "fazla mesai" yasasını protesto etti.

Başkent Budapeşte'deki eyleme, ana muhalefet partisi Jobbik'in yanı sıra diğer muhalefet partileri, sivil toplum kuruluşları ve sendikalar da destek verdi.

Budapeşte'deki Ybl Miklos Meydanı'nda toplanan eylemciler, Macaristan ve Avrupa Birliği (AB) bayrakları taşıyıp, hükümetten "fazla mesai" yasasını iptal etmesini talep etti.

Eylemciler daha sonra Budapeşte'nin en işlek köprülerinden Lanchid'i yaklaşık 2 saat trafiğe kapattılar.

İktidar partisi Fidesz (Macar Yurttaş Birliği) milletvekilleri tarafından parlamentoya sunulan "fazla mesai" kanunu, geçen yıl 12 Aralık'ta yasalaşmıştı.

1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe giren yeni düzenlemeye göre, daha önce 250 saat olan yıllık fazla mesai süresi 400 saate çıkarıldı.

Muhalefet, kanunu ''köle yasası'' olarak adlandırıyor.

Düzenlemenin geri çekilmesi için yapılan protestolara geniş katılım olmuş, birçok defa polis ve eylemciler arasında arbede çıkmış ve onlarca gösterici gözaltına alınmıştı.

İktidar, yeni kanunla fazla mesai yapmak isteyenlerin önündeki bürokratik engelleri kaldırdıklarını savunurken, muhalefet partileri ve sendikalar ise hükümeti çok uluslu şirketlerin talebini yerine getirmekle suçluyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Ocak 2019 Pazar 00:36
  1. Macaristan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Filistin'i 2018'de 3 milyondan fazla turist ziyaret etti
    1. Filistin'i 2018'de 3 milyondan fazla..
    2. Kuzey İrlanda’da şüpheli araçta patlama
    3. "Süresiz nafaka evlilikten soğutuyor"
    4. Avusturya’da aşırı sağcı partinin..
    5. Macaristan'da "fazla mesai" protestosu..
    6. BM Raportöründen "Körfez krizinin..
    7. Ramallah'ta "Osmanlı Döneminde Kudüs..
    8. Mali'de bıçaklanan Müslüman alim..
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlere..
    10. FETÖ firarisi Sami Boydak yakalandı!
    11. GÜNDEM ÖZETİ / 20 Ocak 2019
    12. Meksika’dan 'sabotaj' açıklaması:..
    13. Rusya, Türk domatesi kotasını 100 bin..
    14. Meksika'da patlama: 66 ölü, çok sayıda..
    15. Macaristan'da hapis cezasına..
    16. GÜNCELLEME - Fransa'da "sarı..
    17. Erdoğan kızı istedi, aynı akşam nişan..
    18. Yargıtay'dan emsal karar! Artık..
    19. Cezayir'de cumhurbaşkanlığı seçimi..
    20. ABD'de on binler Kadınlar Yürüyüşü'nde..
    Çankırı'da bulundu! Türkiye'ye 400 yıl yetecek rezerv var
    Çankırı'da bulundu! Türkiye'ye 400 yıl yetecek rezerv var
    Herkes peşinde! Dünyanın en iyisi o ilimizde
    Herkes peşinde! Dünyanın en iyisi o ilimizde
    Melih Gökçek'ten o isim hakkında zehir zemberek sözler! "Kripto FETÖ'cü müsün?"
    Melih Gökçek'ten o isim hakkında zehir zemberek sözler! "Kripto FETÖ'cü müsün?"
    Melih Gökçek FETÖ'nün belgesini paylaştı! Listede AK Partili bir isim de var
    Melih Gökçek FETÖ'nün belgesini paylaştı! Listede AK Partili bir isim de var
    Gökçek'in en büyük hayali... Tarih verildi!
    Gökçek'in en büyük hayali... Tarih verildi!

    Günün Karikatürü

    20 Ocak 2019
    Kilosu tam 4 bin TL! Kapış kapış satılıyor
    Kilosu tam 4 bin TL! Kapış kapış satılıyor
    ﻿Küfürbaz Say’dan itibar takıyyesi
    ﻿Küfürbaz Say’dan itibar takıyyesi