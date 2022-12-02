Macaristan Ukrayna kararını duyurdu

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Macaristan devlet radyosu Kossuth Radio'daki haftalık konuşmasında, üye ülkelerin ikili anlaşma kapsamında Ukrayna'ya yardım edilmesi fikrini savunduklarını, bu yüzden AB Komisyonu'nun Ukrayna'ya 18 milyar avroluk yardım paketini reddetmeyi sürdüreceklerini belirtti.

Ülkesinin prensip olarak AB ülkelerinin ortak kredi alma fikrini desteklemediğini kaydeden Orban, ''AB'nin işbirliği yapan ülkeler topluluğu yerine borçlu devletler topluluğu haline gelmesini istemiyoruz'' dedi.

AB'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımlara da değinen Orban, AB'nin doğal gaz ve nükleer enerjiye de yaptırım uygulaması halinde bunun Macaristan'a yönelik ağır sonuçlarının olacağını, bu yüzden ülkesinin bundan muaf tutulması gerektiğini söyledi.

Rusya'ya uygulanan yaptırımların etkisiz olduğunu savunan Orban, ''Savaşın başlangıcında yaptırımların çatışmayı sona erdireceği ya da savaşın erken bitmesine yardımcı olacağı savunuluyordu ancak bu önlemler bizi bu hedeflere bir milim bile yaklaştırmadı'' diye konuştu.

AB Komisyonu, 9 Kasım'da Rusya ile savaş halindeki Ukrayna'ya 2023 için 18 milyar avroluk yardım paketi teklif etmişti.