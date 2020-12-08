Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu: (1)

ANKARA (AA) - Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, "İster beğensinler ister beğenmesinler, Avrupa'nın güvenliği önemli ölçüde Türkiye'nin elindedir." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'ye çok teşekkür etmesi gerektiğini kaydeden Szijjarto, "Zira Türkiye 4 milyon göçmeni ağırlıyor. Türkiye bunu yapmasa, Balkanlar üzerinden öylesine büyük kitleler halinde yüz binlerce yasa dışı göçmen Macaristan'ın güney sınırlarında belirecektir." dedi.

Szijjarto, ülkesinin sınırlarını koruduklarını, bunun için bir çit kurduklarını ve askerlerin görev yaptığını belirterek ülkesinin güney sınırında böyle bir durumla karşılaşmamalarının daha iyi olduğunu söyledi.

Uluslararası iş birliğinin herkesin kendi evinde mutlu olmasına katkıda bulunması gerektiğine dikkati çeken Szijjarto, uluslararası destekle yeni göç dalgalarının önlenmesine ve herkesin kendi evine dönmesine yardımcı olunması gerektiğine işaret etti.

Szijjarto, bunun güvenlik ve ekonomik boyutlarının da olduğunu belirterek "İster beğensinler, ister beğenmesinler. Avrupa'nın güvenliği önemli ölçüde Türkiye'nin elindedir." dedi.

Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıları desteklemek için AB'nin taahhüt ettiği 6 milyar avroluk desteğin ödenmesini doğru bulduklarını kaydeden Szijjarto, bunun bir kısmının ödendiğini ancak 6 milyar avro olmadığını belirtti.

Szijjarto, Türkiye'nin göçmenleri tutması için AB'nin taahhütlerini yerine getirmesi gerektiğine işaret ederek "Avrupa'nın güvenliğini riske atmamalı ve anlaşmayla üstlenilenlere uymak lazım." şeklinde konuştu.

(Sürecek)