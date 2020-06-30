Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, Bakan Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu:

ANKARA (AA) - Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, "Avrupa Birliği'nin (AB) menfaati, hem güvenlik hem ekonomi konularında Türkiye ile sıkı bir iş birliği yapmasıdır." dedi.

Szijjarto, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Dışişleri Bakanlığında ikili görüşmelerinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

AB'nin geleceğini Türkiye-AB ilişkisinin belirleyeceğini belirten Szijjarto, AB'nin bu konuda ikiyüzlü değil açık ve samimi olması, Türkiye ile karşılıklı saygı temelinde diyalog kurulması gerektiğini söyledi.

Szijjarto, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının AB ekonomisi ve güvenliğinde yeni durum ortaya çıkardığına işaret ederek, "AB'nin her iki alanda da Türkiye ile olabildiğince iş birliği yararlı olacaktır." diye konuştu.

Türkiye'nin 4 milyondan fazla mülteciye ev sahipliği yaptığına dikkati çeken Szijjarto, ayrıca Türkiye-Suriye sınırında yüz binlerce kişinin barındığını, yeni göç dalgalarının olabileceğini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Türkiye ile AB arasındaki mülteci anlaşması AB için çok önemli. AB daha önce Türkiye'ye mültecileri dalgasını tutması karşılığında 6 milyar avro sözü vermişti. Bu konuda tartışma var, Brüksel Türkiye'ye 4,7 milyar ödediğini söylüyor ancak Türkiye tarafı bunu kabul etmiyor. Bir an önce bu durum çözülmeli ve söz verilen para Türkiye'ye ödenmeli, gerekirse yeni anlaşma yapılmalı. Eğer Türkiye bu dalgayı tutamazsa Macaristan'ın güney sınırında 2015'ten daha kötü olabilecek bir durum oluşabilir. Ayrıca şu anda durumun ekonomik olmasının yanı sıra sağlık boyutu da var."

- "Libya'da istikrar gerekli"

Szijjarto, Libya'nın istikrara kavuşturulması konusunda Türkiye ile mutabık kaldıklarını belirterek, "AB, Libya'da istikrar için Türkiye ile iş birliği yapmalı." dedi.

Macaristan'ın ekonomik rekabetten korkmadığını, olabildiğince az gümrüğün ülkesinin menfaatine olduğunu kaydeden Szijjarto, bunun için serbest ticaret anlaşması ve gümrük düzenlenmesi yapılmasından yana olduklarını ifade etti.

Szijjarto, enerji alanında da Türkiye'yle iş birliği içinde olduklarını vurgulayarak, "TürkAkım doğal gaz boru hattı inşa edildi. Biz de bu hattın Macaristan-Sırbistan kısmını inşa edeceğiz ve bu hattan gelecek yıl ekimde 6 milyar metreküp gaz ulaşacak. Ayrıca Hazar Denizi'nden Azerbaycan gazının da en geç 2023'e kadar ulaşmasının istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile nükleer enerji alanında da iş birliği yapmak istediklerini dile getiren Szijjarto, 627 Türk öğrencinin Macaristan hükümetinin burslarına başvurduğunu ve bunun iki ülke arasındaki iş birliğinin sağlamlığını gösterdiğini söyledi.

Bunun yanında Szijjarto, AB'ye entegrasyon sürecine ilişkin Türkiye'ye karşı net ve açık tutum sergilenmediği eleştirisinde bulunarak, şunları kaydetti:

"Türkiye gibi önemli bir ülkeye, önemli bir partnere ve Türk halkına saygısızlık yapmamak lazım. Ben samimi bir görüşme olsun istiyorum. AB'nin menfaati, hem güvenlik hem ekonomi konularında Türkiye ile sıkı bir iş birliği yapmasıdır. Vize serbestisi meselesinde ise biz bu değişken kriterler konusunu reddediyoruz. Mesela 5 kriter karşılandı. 'Bir tane daha kriter vardı, biz bunu söylememiş miydik?' şeklinde yaparsak ciddiyetsizlik ve saygısızlık oluyor. Açık ve net olarak şartları ifade etmek lazım. Bir anlaşma yapılacaksa yapalım. Yapılmayan, yerine getirilmeyen bir şey varsa açık açık söyleyelim. Eğer bu stratejik partnerlik olmazsa AB açısından yeri doldurulamaz bir eksilik olacaktır."