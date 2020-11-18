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Aktüel Macaristan Başbakanı Viktor Orban'dan AB bütçesine veto açıklaması:
Aktüel

Macaristan Başbakanı Viktor Orban'dan AB bütçesine veto açıklaması:

"Halihazırdaki teklif kabul edilirse üye ülkelere verilmesi gereken paranın göç desteğine bağlanması önünde engel kalmayacak ve böylece göçü reddeden ülkelere fonlar üzerinden şantaj yapılabilecek"

Yeniakit Publisher
2020-11-18 13:18:48 -
Macaristan Başbakanı Viktor Orban'dan AB bütçesine veto açıklaması:

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan Başbakanı Viktor Orban, "göçmen kabul etmek istemeyen ülkelere şantaj yapılabileceği" gerekçesiyle Avrupa Birliği (AB) bütçesini ve kurtarma programını veto ettiklerini söyledi.

Orban, Macar Haber Ajansına (MTI) yaptığı açıklamada, ülkesinin, AB'nin toplam 1,8 trilyon avroluk bütçesi ve yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomik sonuçlarına karşı hazırlanan kurtarma programını veto etmesinin hukuka uygun olduğunu belirtti.

AB fonlarının hukukun üstünlüğüne bağlanmasını reddettikleri değerlendirmesinde bulunan Orban, "Halihazırdaki teklif kabul edilirse üye ülkelere verilmesi gereken paranın göç desteğine bağlanması önünde engel kalmayacak ve böylece göçü reddeden ülkelere fonlar üzerinden şantaj yapılabilecek." ifadesini kullandı.

Başbakan Orban, ülkesinin iş birliğine açık, şeffaflık ilkesine uygun ve baştan beri uzlaşmaya hazır olduğunu ve hukukun üstünlüğü ilkesine de saygı gösterdiğini kaydetti.

- AB ile Macaristan ve Polonya arasındaki veto krizi süreci

AB üyesi 27 ülkenin liderleri, temmuz ayında yaptıkları 4 gün süren zirvede salgının ekonomik sonuçlarıyla mücadele için hazırlanan kurtarma programı ve AB'nin 2021-2027'deki bütçesini içeren yaklaşık 1,8 trilyon avroluk pakette uzlaşı sağlamıştı.

AB'nin uzun dönem bütçesinin yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından onaylanması gerekiyordu. Bu nedenle AB Konseyi ve AP arasında bütçe müzakereleri yapılıyordu.

AP özellikle bütçede iklim koruma, dijitalleşme, sağlık, gençlik, eğitim, araştırma ve göç alanlarına daha fazla kaynak ayrılmasını, bütçedeki öz kaynakların artırılmasını ve AB fonlarının hukukun üstünlüğü ilkesine bağlanmasını talep etmişti.

Geçen günlerde AP ile AB Konseyi Dönem Başkanı Almanya, Birlik fonlarının hukukun üstünlüğü koşuluna bağlanması konusunda ve bazı programlara ilave kaynak sağlanmasında siyasi uzlaşı sağlamıştı.

Uzlaşıya göre, hukukun üstünlüğü konusunda eksikleri olan bir AB üyesi ülkenin fonları kesintiye uğrayabilir. Bu kesinti için AB Konseyinde üye ülkelerin yüzde 55'ini ve Birlik toplam nüfusunun yüzde 65'ini temsil eden nitelikli çoğunluk sağlanması gerekiyor.

Birliğin, 2021-2027 bütçesini ve ekonomik kurtarma programını 16 Nisan'da Brüksel'de görüşen AB üyesi ülkelerin büyükelçileri, Macaristan ve Polonya'nın çekinceleri yüzünden oy birliği sağlayamamıştı.

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