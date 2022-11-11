Macaristan Başbakanı Viktor Orban Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Türkiye'nin, ülkesinin enerji arzı güvenliğinde önemli rol oynadığını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Türk Devletleri Teşkilatı 9. Zirvesi için Semerkant'ta bulunan Başbakan Orban, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Orban paylaşımında, "Türkiye, Macaristan'ın enerji arzı güvenliğini garanti ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye teşekkür etmişti

Orban, bugün yaptığı açıklamada, Ukrayna'dan tahıl sevkiyatını sağlamak üzere tahıl koridorunun kurulması için yaptığı başarılı arabuluculuktan dolayı da Türkiye'ye teşekkür etmişti.