Macaristan Başbakanı Orban: Batı'nın ahlaki üstünlük iddiası çöktü

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Batı dünyasının artık bir rol model olmadığını belirterek, Avrupa Birliği'nin gerileme dönemine girdiğini ve ahlaki üstünlük iddiasının tamamen çöktüğünü savundu.

Macaristan hükümetinin resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre Orban, katıldığı bir etkinlikte Brüksel’e yönelik sert suçlamalarda bulundu.

AB fonlarının Macar hükümetine karşı çalışan muhalif aktörlere aktarıldığını iddia eden Orban, Batı’nın "ahlaki üstünlük" söylemlerinin her zaman mali çıkarlarla örtüştüğünü dile getirdi.

Batı modelinin artık geçerliliğini yitirdiğini savunan Başbakan, Avrupa’nın bugün sansür, savaş baskısı ve ulusal egemenliğe müdahale ile anıldığını belirtti.

Dışarıdan kopyalanacak bir model kalmadığını vurgulayan Orban, Macaristan’ın artık sadece kendi ulusal çıkarlarını pusula edineceğini ifade etti.

 

