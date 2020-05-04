Macaristan Başbakanı Orban, Avrupa Halk Partisi liderlerine mektup gönderdi

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan Başbakanı Viktor Orban, partisi Macar Yurttaş Birliğinin (Fidesz) de üyesi olduğu Avrupa Parlamentosundaki (AP) Hristiyan Demokratların çatı oluşumu Avrupa Halk Partisi (EPP) liderlerine mektup gönderdi.

Orban, yazdığı mektupta, Macaristan'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemlerle ilgili son haftalarda ülkesine karşı yalan haberler üretildiğini belirtti.

Hükümetinin Kovid-19 salgınına karşı mücadele ederken asılsız iddialara ve ithamlara maruz kaldığını savunan Orban, mektupta şu ifadeleri kullandı:

''Eş güdümlü bir şekilde siyasi saldırıya uğradık ve hakkımızda yalan bilgiler yaydılar. Parlamentonun kapatıldığını duyurdular ama parlamentoda düzenli bir şekilde oturumlar yapılmaya devam ediliyor. Kendime sınırsız yetki verdiğimi bile öne sürdüler.''

Macar hükümetine karşı EPP üyesi partilerin de yalan haber ürettiğini öne süren Orban, ''Avrupa Halk Partisi Genel Başkanı Donald Tusk, Macaristan'da alınan önlemler ile Nazi Almanyası'nın destekçisi ve ideoloğu Carl Schmitt arasında paralellik bile kurdu.'' değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Komisyonunun, Macaristan'da alınan önlemleri kontrol ettiğini ve söz konusu saldırıları asılsız olarak nitelediğini kaydeden Orban, hükümetine karşı yalan haber yayan kişilerden özür beklediklerini de vurguladı.

- ''Acil durum'' yasası

Kovid-19'a karşı tedbir amacıyla hazırlanan ve 30 Mart'ta parlamentoda kabul edilen yasaya muhalefet partileri, hükümete ''Sınırsız süre boyunca her şeyi yapabilme gücü'' verdiği gerekçesiyle destek vermemişti.

Uluslararası kamuoyunda, Macar hükümetine yönelik sert eleştiriler de yöneltilmişti.