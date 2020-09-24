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Aktüel Macaristan, AB'nin yeni göç paketini kabul etmeyecek
Aktüel

Macaristan, AB'nin yeni göç paketini kabul etmeyecek

Yeniakit Publisher
2020-09-24 18:36:22 -
Macaristan, AB'nin yeni göç paketini kabul etmeyecek

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun hazırladığı yeni göç ve mülteci paketini kabul etmeyeceklerini açıkladı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Çekya Başbakanı Andrej Babis ve Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ile Brüksel'de bir araya gelen Başbakan Orban, görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Orban, AB Komisyonu'nun sığınmacı konusunda duruşunu değiştirmediğini sadece farklı şekilde ifade ettiğini savunarak, ''AB Komisyonu'nun çarşamba günü tanıttığı yeni göç ve mülteci paketinde kota, farklı bir şekilde isimlendirilse bile yine de kotadır ve Macaristan bunu kabul etmiyor.'' dedi.

Pakette herhangi bir ilerleme olmadığını, AB'ye yasa dışı hiç kimsenin kabul edilmemesi gerektiğini kaydeden Orban, ''Paket göçü idare edelim diyor ama Macarların duruşu ise göçü durduralım şeklinde.'' diye konuştu.

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