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İSLAM Macar turist Antalya’da huzura erdi Kur’an’ı dinledi islamla şereflendi
İSLAM

Macar turist Antalya’da huzura erdi Kur’an’ı dinledi islamla şereflendi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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Macar turist Antalya’da huzura erdi Kur’an’ı dinledi islamla şereflendi

Antalya'nın Manavgat ilçesine tatil için gelen Macaristan uyruklu Petrin Kornel, dinlediği Kur'an-ı Kerim ayetlerinden etkilenerek müslüman oldu. Kelime-i Şehadet getiren Kornel, "Abbas" adını aldı.

Manavgat'a tatil için gelen Macaristan uyruklu Petrin Kornel (42), Kur'an-ı Kerim ayetlerinden etkilenerek yaptığı araştırmaların ardından Müslüman olmaya karar verdi. Kornel için Manavgat İlçe Müftülüğünde ihtida merasimi düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan merasimde, Manavgat İlçe Müftüsü Oğuzhan Kadıoğlu tarafından Kornel'e İslam dininin temel esasları hakkında bilgi verildi.

İslam'ın bütün peygamberlere ve ilahi kitaplara iman esasına dayandığını belirten Kadıoğlu, son peygamberin Hz. Muhammed (Sallallahu aleyhi ve sellem), son ilahi kitabın ise Kur'an-ı Kerim olduğunu ifade etti. Kadıoğlu, "Bizler bu inancı Kelime-i Şehadet ile dile getiririz. Şimdi sizin Kelime-i Şehadeti ikrarınıza ve Müslüman oluşunuza şahitlik edeceğiz" dedi.

Konuşmanın ardından Kelime-i Şehadet getirerek müslüman olan Petrin Kornel, "Abbas" adını aldı.

Merasimin ardından duygularını paylaşan Abbas, Kur'an-ı Kerim'i okuyarak İslam'ı araştırmaya başlamasının hayatında önemli bir değişime yol açtığını belirtti. Abbas, "Kur'an-ı Kerim'i okudukça içimde daha önce hiç hissetmediğim bir sakinlik, alçakgönüllülük, rahatlama ve huzur oluştu. Bu duygular bana doğru yolda olduğumu hissettirdi. İslam'ı seçtikten sonra hayatımın değiştiğini ve kalbimde farklı bir huzur oluştuğunu hissediyorum" diye konuştu. İhtida merasimi, İlçe Müftüsü Oğuzhan Kadıoğlu'nun yaptığı duayla sona erdi. Kadıoğlu, İslamiyet'i seçen Abbas'ı tebrik ederek kendisine ihtida belgesi ile Diyanet yayınlarından çeşitli kitaplar takdim etti.

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