Alihan Kuriş suç örgütüne 3. dalga operasyonu: 54 gözaltı kararı! 11 şirket ile 3 derneğe kayyum atandı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Alihan Kuriş Suç Örgütü’ne yönelik yürüttüğü 3. dalga operasyon kapsamında 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıca 11 şirket ile 3 derneğe kayyum atanmasına karar verildi.
Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada 3. dalga operasyon düzenlendi.
Bu kapsamda, 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, ayrıca 11 şirket ile 3 derneğe görevlendirme yapıldı.
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