  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
MHP'li Yıldırım'dan Özgür Özel'e çok sert sözler: PKK silah bırakmadan önce ne yaptınız? Tahran'dan Washington'a tokat gibi yanıt! "Kimse sizin abartılı sözlerinize inanmıyor!" ABD'den İran'a karşı çok ağır yaptırım kararı: Tek tek açıklandı Külliye'de bir ilk: Tarihi toplantı sona erdi! Parçaları ceviz ağacında bulundu! Romanya’da bir eve İHA düştü Mübarek gecede gönüller Akit TV'de buluşuyor! Şevki Yılmaz ile Mevlid-i Nebi özel yayını başladı! Tahran'dan Washington'a ağır tehdit! İran'dan ABD'ye "enerji tesislerinizi vururuz" misillemesi! Camiye silahlı baskın: Cuma namazında onlarca kişi kaçırıldı! Şam'da sürpriz görüşme! İki ülke masaya oturdu! Trump’tan Kanada’ya vergi resti: “Bizi yıllardır kazıkladılar”
Gündem Alihan Kuriş suç örgütüne 3. dalga operasyonu: 54 gözaltı kararı! 11 şirket ile 3 derneğe kayyum atandı
Gündem

Alihan Kuriş suç örgütüne 3. dalga operasyonu: 54 gözaltı kararı! 11 şirket ile 3 derneğe kayyum atandı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Alihan Kuriş suç örgütüne 3. dalga operasyonu: 54 gözaltı kararı! 11 şirket ile 3 derneğe kayyum atandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Alihan Kuriş Suç Örgütü’ne yönelik yürüttüğü 3. dalga operasyon kapsamında 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıca 11 şirket ile 3 derneğe kayyum atanmasına karar verildi.

Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada 3. dalga operasyon düzenlendi.

Bu kapsamda, 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, ayrıca 11 şirket ile 3 derneğe görevlendirme yapıldı.

Ayrıntılar geliyor...

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

CAN BAR

Bunların hücre yapılanması miltanları TALEBE YURTLARI veya KURSLARDA . Derhal oralara el koyun

kel hasan

adalet yerini her zaman bulur kimse bedava yaşamasın
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23