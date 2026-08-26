Çocukların masumiyeti yürekleri ısıttı! ‘Şikayet var’ şakasına el yapımı
Bolu Mudurnu'da limonata standı kuran iki kız çocuğu, zabıta ekiplerinin şaka yollu yaptığı denetime kendi hazırladıkları vergi levhası ve el yazısı fişle karşılık verdi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Bolu Mudurnu'da limonata standı kuran iki kız çocuğu, zabıta ekiplerinin şaka yollu yaptığı denetime kendi hazırladıkları vergi levhası ve el yazısı fişle karşılık verdi.
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde harçlıklarını çıkarmak için limonata satan Asya Bafto ve Eylül Onurlu’nun zabıta ekipleriyle yaşadığı renkli diyalog tebessüm ettirdi.
İlçede sıcak havayı değerlendirerek bir işletmenin önüne tezgah kuran Asya Bafto ve Eylül Onurlu, standa astıkları "Buz gibi limonata 25 TL" yazısıyla satış yapmaya başladı. Bölgede görev yapan Mudurnu Belediyesi zabıta ekipleri, çocukların standını fark ederek yanlarına yaklaştı ve çocuklara şaka yollu denetim gerçekleştirdi.
Ekiplerin "Şikayet var, vergi levhanız nerede?" sorusu üzerine çocuklar, şeffaf bir dosya içerisine kendi elleriyle çizdikleri ve üzerinde "Tatlı Kızlar" unvanının yer aldığı vergi levhasını görevlilere sundu.
Evrakı inceleyen zabıta memurunun "Evet, mevzuata uygun" demesi renkli anlara sahne oldu. Daha sonra çocuklardan limonata satın alan ekipler, içeceğin tadını beğendiklerini ifade etti.
Minik satıcılar ise aldıkları ücret karşılığında kendi elleriyle hazırladıkları ve üzerinde kalp figürü bulunan "Fiş - 25 TL" yazılı kağıdı zabıta ekiplerine teslim etti.
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