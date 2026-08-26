  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Fiyatı 1.494.900 TL'ye kadar düştü: İşte en ucuz sıfır otomobiller! Ağlama krizleri ve tepkilere karşı... Öfke nöbeti geçiren çocukla iletişim kurmanın 3 altın kuralı Eliezer Marom 'tehdidi dikkate almalıyız' diyerek itiraf etti: Türk donanması bize sorun çıkarabilir 'Dikkate alacaklar mı?' Fenerbahçe'de yarın transfer operasyonu var Bu sorun ortadan kalkacak: Tek bir tanesi bile yetiyor: Evdeki böcekleri ve güveleri hemen kaçırıyor Sosyal medya akımları can alıyor! Etkileşim uğruna tehlikeli oyun Çocukların masumiyeti yürekleri ısıttı! ‘Şikayet var’ şakasına el yapımı Emine Erdoğan'dan Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümüne ilişkin paylaşım... 1800 Yıllık Zeugma Mozaiği'nde Tıbbi Keşif! Dünyanın en sıra dışı binası: Öyle bir malzeme kullandılar ki...!
Teknoloji-Bilişim
7
Yeniakit Publisher
Sosyal medya akımları can alıyor! Etkileşim uğruna tehlikeli oyun

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Sosyal medya akımları can alıyor! Etkileşim uğruna tehlikeli oyun

Sosyal medyadaki etkileşim çılgınlığı ve dijital onay arayışı, sokakları ölümcül birer dehşet sahnesine dönüştürmeye devam ediyor. İrlanda’da başlatılan ve kısa sürede yayılan "ters yönde sürüş" gibi akımlar uğruna kamusal alanlarda otomobillerle terör estirilirken, milyonların canlı yayınlarda izlediği bu meydan okumalar gençleri adeta ölüme sürüklüyor. Son olarak İngiltere’nin Middlesbrough ilçesinde iki polisin şehit olmasına ve toplamda 12 kişinin yaşamını yitirmesine yol açan bu kanlı trendler üzerine İngiltere hükümeti harekete geçti.

#1
Foto - Sosyal medya akımları can alıyor! Etkileşim uğruna tehlikeli oyun

Sosyal medya platformlarının etkileşim çılgınlığı sokakları ölümcül birer sahneye dönüştürmeye devam ediyor.

#2
Foto - Sosyal medya akımları can alıyor! Etkileşim uğruna tehlikeli oyun

İngiltere hükümeti, İrlanda'da sosyal medya izlenme rekorları kırmak için başlatılan ters yönde sürüş akımı paylaşımlarını kaldırmasını talep etti.

#3
Foto - Sosyal medya akımları can alıyor! Etkileşim uğruna tehlikeli oyun

Ayrıca, Çevrimiçi Güvenlik Yasası'nı devreye sokarak paylaşımların yasal olmadığı vurgulandı. Çocukların ölümüne yol açan challenge gibi dijital meydan okumalar adı altında otomobillerle kamusal alanda terör estiriyor.

#4
Foto - Sosyal medya akımları can alıyor! Etkileşim uğruna tehlikeli oyun

Uzmanlar, tehlikenin milyonlara varan canlı yayınlarda içerik haline getirilmesinin genç yaştaki sosyal medya kullanıcılarını tetiklediğine dikkat çekiyor.

#5
Foto - Sosyal medya akımları can alıyor! Etkileşim uğruna tehlikeli oyun

Ebeveynler artık gençlerin dijital onay arayışının bir eğlence olmaktan çıktığını belirtirken içeriklerin gerçek dünyadaki tehlikeleri algılamayı zorlaştırdığı da kaydedildi.

#6
Foto - Sosyal medya akımları can alıyor! Etkileşim uğruna tehlikeli oyun

Yetkililer, İngiltere'nin Middlesbrough ilçesinde iki polisin ölümüne yol açan akıma ilişkin sosyal medya platformlarının tüm paylaşımlarından haberdar oldukları belirtildi. Son günlerde bu akımlar nedeniyle 12 kişi hayatını kaybetmişti. Aileler çocukları hedef alan teknoloji şirketlerinin hesap vermesini istiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gazze yıkılırken İsrail’e Türkiye'den işçi taşıyorlar!
Gündem

Gazze yıkılırken İsrail’e Türkiye'den işçi taşıyorlar!

Filistin aktivisti Hüseyin Kılıç, İsrail’de uzun yıllardır inşaat faaliyetleri yürüten Yılmazlar Holding’i ifşa etti.

Meclis lokantasının son fiyat listesi sızdı! İşte şok eden fiyatlar
Siyaset

Meclis lokantasının son fiyat listesi sızdı! İşte şok eden fiyatlar

Dışarıda fahiş fiyatlar cep yakarken, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) lokantasına ait sızan son adisyon sosyal medyada bomba etkisi yara..
Doğru olabilir mi? Şamil Tayyar’dan flaş İdris Naim Şahin iddiası
Gündem

Doğru olabilir mi? Şamil Tayyar’dan flaş İdris Naim Şahin iddiası

Eski Milletvekili Şamil Tayyar, İçişleri eski Bakanı İdris Naim Şahin’in FETÖ’cü olduğu veya şantaj kasetiyle FETÖ’nün neferine dönüştüğüne ..
CHP'li İBB'deki çete davasında şok itiraflar! "Haraç işlerinden yoruldum" deyip bana devretmek istedi!
Gündem

CHP'li İBB'deki çete davasında şok itiraflar! "Haraç işlerinden yoruldum" deyip bana devretmek istedi!

Marmara Ceza İnfaz Kurumları Silivri Yerleşkesi'nde görülen "Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" davasının ikinci duruşmasında sanıkları..
CIA Direktörü'nden Moskova'ya gizemli ziyaret! ABD askeri uçağı Vnukovo'ya indi!
Gündem

CIA Direktörü'nden Moskova'ya gizemli ziyaret! ABD askeri uçağı Vnukovo'ya indi!

ABD Hava Kuvvetleri’ne ait dev Boeing C-17A Globemaster III tipi askeri nakliye uçağı, ABD’den kalkıp Riga’ya uğradıktan sonra Moskova’daki ..
CHP temyiz başvurusunu resmen geri çekti
Gündem

CHP temyiz başvurusunu resmen geri çekti

CHP yönetimi 'mutlak butlan' temyiz başvurusunu geri çekti. YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in de temyiz başvurusunu geri çekmesi halind..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23