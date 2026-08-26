Sosyal medya akımları can alıyor! Etkileşim uğruna tehlikeli oyun

Sosyal medyadaki etkileşim çılgınlığı ve dijital onay arayışı, sokakları ölümcül birer dehşet sahnesine dönüştürmeye devam ediyor. İrlanda’da başlatılan ve kısa sürede yayılan "ters yönde sürüş" gibi akımlar uğruna kamusal alanlarda otomobillerle terör estirilirken, milyonların canlı yayınlarda izlediği bu meydan okumalar gençleri adeta ölüme sürüklüyor. Son olarak İngiltere’nin Middlesbrough ilçesinde iki polisin şehit olmasına ve toplamda 12 kişinin yaşamını yitirmesine yol açan bu kanlı trendler üzerine İngiltere hükümeti harekete geçti.