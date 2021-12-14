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Dünya Macar polisinden kaçan göçmenler kaza yaptı: 7 ölü, 4 yaralı
Dünya

Macar polisinden kaçan göçmenler kaza yaptı: 7 ölü, 4 yaralı

Macaristan'da polis ekiplerinden kaçan düzensiz göçmenleri taşıyan araç bir eve çarparak 7 kişinin ölümüne neden oldu.

Yeniakit Publisher
2021-12-14 12:05:00 -
Macar polisinden kaçan göçmenler kaza yaptı: 7 ölü, 4 yaralı

Csongrad-Csanad bölge polisinden yapılan açıklamada, düzensiz göçmenleri taşıyan Sırbistan plakalı aracın, polis kontrol noktasından kaçmaya çalışırken bir eve çaptığı belirtildi.

Sırbistan sınırına yaklaşık 10 kilometre mesafede meydana gelen kazada 7 kişi hayatını kaybetti. Aralarında şoförün de bulunduğu yaralı 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Gözaltına alınan şoför hakkında insan kaçakçılığı ve ölümcül kazaya neden olmak suçlarından soruşturma başlatıldı.

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