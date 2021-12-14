Macar polisinden kaçan göçmenler kaza yaptı: 7 ölü, 4 yaralı
Macaristan'da polis ekiplerinden kaçan düzensiz göçmenleri taşıyan araç bir eve çarparak 7 kişinin ölümüne neden oldu.
Csongrad-Csanad bölge polisinden yapılan açıklamada, düzensiz göçmenleri taşıyan Sırbistan plakalı aracın, polis kontrol noktasından kaçmaya çalışırken bir eve çaptığı belirtildi.
Sırbistan sınırına yaklaşık 10 kilometre mesafede meydana gelen kazada 7 kişi hayatını kaybetti. Aralarında şoförün de bulunduğu yaralı 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Gözaltına alınan şoför hakkında insan kaçakçılığı ve ölümcül kazaya neden olmak suçlarından soruşturma başlatıldı.